FOTO: Inicia el peritaje de teléfonos en la causa por 783 kilos de cocaína hallados en Caviahue

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora dará inicio esta semana próxima al peritaje de los teléfonos celulares secuestrados a los integrantes de la organización narco procesada por el hallazgo de 783 kilos de cocaína en un complejo de cabañas de la región neuquina de Caviahue.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la medida judicial apunta a reconstruir contactos, financiamiento y conexiones de la red que, según la investigación, operaba desde Perú hasta España, con paso por Argentina y Chile, combinando transporte marítimo, logística terrestre y empresas pantalla.

La causa tiene su origen en el operativo "Infierno Blanco", desplegado el 4 de julio de 2024 por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, que terminó con siete personas procesadas con prisión preventiva.

Entre ellas, Gerardo David Salinas, alias "El Negro", señalado como organizador de la estructura, e Ileana Mariela Bolzán, considerada una figura central de la banda.

Un octavo imputado quedó con falta de mérito y un hombre que integraba la organización permanece prófugo, según la fiscalía.

La pesquisa, que tramita ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), vincula el cargamento de Caviahue con otros hitos de la misma red: los 1.460 kilos de cocaína incautados en 2020 a bordo del velero Thorben y los 1.548 kilos secuestrados en 2022 en un operativo en Canning y Escobar.

Entre los puntos que el peritaje telefónico buscará esclarecer figuran quién financió el cargamento -la investigación apunta a una empresa ganadera de Buenos Aires que pagó 680.000 pesos por el alquiler de las cabañas utilizadas por la banda en Caviahue- y qué alcance tuvo la estructura logística que sostenía a la organización, que incluyó al menos cuatro camionetas y el alquiler de motos de nieve para movilizarse en la zona cordillerana.

La causa también quedó rozada por hechos de sangre: los asesinatos de Marcelo González Algerini, en Pilar, y de Fabián Sturm Jordan, en Recoleta, fueron vinculados por la Justicia al cargamento de Caviahue.

Una resolución judicial conocida este año sobre el sicario que ejecutó esos crímenes volvió a mencionar la causa y los antecedentes de González Algerini.

Fuentes judiciales señalaron que del resultado del análisis de los dispositivos secuestrados -celulares, computadoras y sistemas de comunicación HT incautados en ocho allanamientos simultáneos realizados en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires- podría depender la formulación de nuevas imputaciones en el expediente.