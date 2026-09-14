El universo creativo del ganador del Oscar Eugenio Zanetti, en una muestra imperdible en Córdoba
Desde este lunes, el Museo Tamburini ofrece al público la exposición titulada “El hombre que habita muchos mundos”. En diálogo con Cadena 3, el multifacético artista dijo que su trabajo se vincula con el azar y la necesidad.
14/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3
FOTO: "La pintura fue el punto de partida", contó Eugenio Zanetti.
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Eugenio Zanetti, reconocido pintor y director de arte, conversó este lunes con Cadena 3 en el Museo Tamburini de Córdoba sobre su trayectoria y el Oscar que ganó por restauración.
Durante la entrevista, Zanetti reflexionó sobre su proceso creativo y consideró que "las cosas tienen mucho que ver con lo que se llama el azar y la necesidad".
En ese marco, destacó la importancia de conciliar ambas e hizo hincapié en que el arte representa "una gran libertad y un contacto directo con el destino".
Zanetti recordó sus inicios en la pintura, que precedieron a su carrera en la escenografía.
Contó cómo sus primeras obras se realizaron en un teatro pequeño en Córdoba, utilizando materiales limitados, como hueveras.
Sobre su Oscar, afirmó: "Para empezar, yo pensaba que me merecía más el Oscar en otra película en que estuve nominado".
El creador también comparó las disciplinas del cine y la ópera. Al respecto, destacó la música en vivo y la naturaleza emocional de la ópera. "Curiosamente, es una forma muy moderna de expresar confrontación, drama, alegría", explicó.
Finalmente, Zanetti remarcó el significado de Córdoba en su vida y obra, describiéndola como el centro de su imaginario artístico. "Viene de aquella casa, aquel lugar, aquel rincón, el pájaro, el perro, todo lo que fue la infancia", concluyó.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Quién entrevistó a Eugenio Zanetti?
Cadena 3 entrevistó a Eugenio Zanetti en el Museo Tamburini de Córdoba.
¿De qué habló Zanetti en la entrevista?
Habló sobre su trayectoria, su proceso creativo y el Oscar que ganó por restauración.
¿Qué importancia le dio a la relación entre azar y necesidad?
Consideró que ambas son fundamentales en su proceso creativo y que el arte representa una gran libertad.
¿Qué materiales utilizó Zanetti en sus primeras obras?
Utilizó materiales limitados, como hueveras, en un teatro pequeño de Córdoba.
¿Cómo describió Zanetti a Córdoba en su vida?
La describió como el centro de su imaginario artístico y un lugar significativo de su infancia.