La novela de Dante Marcelo Vega entrelaza historia familiar y la figura de Bach

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) - La trama de La pasión según Marcos, la primera novela del autor mendocino Dante Marcelo Vega, se desarrolla en un contexto de guerras, regímenes autoritarios y cambios políticos, fusionando la historia de dos familias con la figura del célebre compositor Johann Sebastian Bach. Publicada por Paradiso Ediciones, la novela inicia su relato en la Dresde medieval, donde los linajes Keimble y Freisser comienzan un recorrido que abarca siglos de historia alemana.

A lo largo de la narrativa, los personajes enfrentan alistamientos, complicidades, ausencias y vínculos intergeneracionales que dan forma a una saga familiar que se extiende hasta la reunificación de Alemania. En este contexto, el hallazgo de un manuscrito en una bóveda bancaria sitúa a los protagonistas ante un enigma histórico que reabre viejas preguntas.

La historia se complejiza cuando una jueza y un dirigente deben decidir el destino del documento, evaluando si se trata de la partitura perdida de una de las grandes obras corales del barroco. Esta investigación conecta el pasado de las familias con Bach y una de las etapas más transformadoras de la historia reciente de Alemania.

Paralelamente, la novela traslada al lector a Leipzig en 1750, donde un Johann Sebastian Bach, ciego y al borde de la muerte, intenta reconstruir mentalmente las melodías que ya no puede plasmar en el papel. En este contexto, se somete a una intervención quirúrgica realizada por un médico inglés itinerante que recorre Europa en busca de pacientes.

Los dos tiempos narrativos avanzan de manera independiente hasta entrelazarse en una historia marcada por la herencia, la identidad y las lealtades familiares. El manuscrito actúa como punto de encuentro entre distintas generaciones y como un objeto que desafía las versiones construidas sobre el pasado.

Dante Marcelo Vega, nacido en Mendoza en 1964, es abogado, doctor en Derecho, fiscal federal y docente universitario. Su carrera se ha centrado en el derecho penal y en los juicios por delitos de lesa humanidad, participando en más de veinte procesos, incluyendo el juicio por la Masacre de Trelew en 2012.

Antes de su incursión en la ficción, publicó trabajos jurídicos y libros sobre terrorismo de Estado y la doctrina de facto en Argentina. Para su debut novelístico, eligió como escenario la Alemania de diversos períodos históricos, incorporando a Bach como una de las figuras centrales de su relato.

Así, La pasión según Marcos se presenta como una fusión de saga familiar, novela histórica y misterio, conectando los conflictos del siglo XX alemán con la vida y obra de uno de los más grandes compositores del barroco.