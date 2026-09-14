Medellín se alista para ser la Capital Mundial del Libro en 2027 con innovadoras iniciativas

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) - Medellín está en la fase final de sus preparativos para asumir en 2027 el título de Capital Mundial del Libro, un galardón otorgado por la UNESCO que posicionará a la ciudad colombiana en el centro del ámbito literario global. Esta noticia fue revelada durante la vigésima Fiesta del Libro y la Cultura, que se llevará a cabo hasta el 20 de septiembre y que incluye alrededor de 3.600 actividades.

En el marco del evento titulado "Esa ciudad que se cuenta, lanzamiento de Medellín Capital Mundial del Libro 2027", la secretaria de Cultura de Medellín, Verónica Suárez, junto a Enrique López-Hurtado, especialista en Cultura de la oficina regional de la UNESCO para América Central, México y Colombia, discutieron los fundamentos de la elección y presentaron un adelanto de la programación prevista para el próximo año.

La UNESCO resaltó cinco características que contribuyeron a la selección de Medellín: su capacidad de movilización cultural, la infraestructura compuesta por bibliotecas, librerías y editoriales, el crecimiento del ecosistema del libro, la experiencia de transformación urbana y social asociada a la lectura, y el trabajo con jóvenes y comunidades vulnerables.

Este reconocimiento, que existe desde 2001 y tuvo a Madrid como la primera ciudad galardonada, tiene como objetivo fomentar la lectura, la industria editorial y el acceso a los libros, además de resaltar el rol de la cultura en el desarrollo social. Actualmente, el título lo ostenta Rabat, Marruecos. Medellín será la segunda ciudad colombiana en recibirlo, después de Bogotá, que fue Capital Mundial del Libro en 2007.

Entre las iniciativas que se han anunciado para 2027 se encuentra "Un libro al nacer", un programa que tiene como meta entregar un libro a cada niño nacido en Medellín durante el próximo año, con una proyección inicial de unos 17.000 ejemplares. La propuesta también incluye trabajar con madres gestantes para fomentar la lectura desde antes del nacimiento. "Cuando los niños tienen padres lectores, terminan siendo lectores", afirmó Suárez durante la presentación.

Otra de las acciones será el aumento de recursos destinados a estímulos para la creación literaria. El presupuesto, que en 2026 rondó los 700 millones de pesos colombianos, se incrementará a 1.600 millones en 2027, según lo anunciado por la Secretaría de Cultura.

Además, la ciudad se comprometió a implementar 100 "bibliotecas de la confianza", espacios sin atención permanente donde los vecinos podrán tomar libros y devolverlos posteriormente. Esta iniciativa busca ampliar el acceso a la lectura y utilizar los libros como herramientas de encuentro y cohesión comunitaria.

Para la UNESCO, el caso de Medellín también representa una experiencia donde las bibliotecas y los libros son parte de un proceso más amplio de transformación social. El organismo considera que este reconocimiento puede ser una oportunidad para evidenciar el papel de la cultura en la construcción de paz y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.