Lo que dejó el clásico de ascenso: Central Córdoba se ilusiona y Argentino se hunde

Central Córdoba dio otro paso firme en su objetivo de clasificarse al torneo reducido. El conjunto charrúa venció 3-0 a Argentino de Rosario, en un encuentro correspondiente a la Zona B, y se consolidó en los puestos de vanguardia cuando restan apenas cuatro fechas para el cierre de la etapa regular.

El triunfo comenzó a construirse después de un inicio en el que Argentino sorprendió a su rival. Durante los primeros 15 minutos, el Salaíto consiguió hacerse dueño de la mitad de la cancha y tuvo una inmejorable oportunidad para ponerse en ventaja. Octavio Rubarth, exjugador de Central, quedó mano a mano con el arquero charrúa Giroldi, quien respondió de gran manera y evitó la caída de su arco.

A partir de los 20 minutos, Central Córdoba comenzó a recuperar el control del partido y empezó a acercarse con mayor peligro al arco defendido por Olivera. Quijano tuvo una de las ocasiones más claras con un cabezazo que se fue apenas desviado.

El encuentro cambió definitivamente cuando Correa fue expulsado por el árbitro Boccaccia tras una fuerte infracción sobre Córdoba. Con un hombre menos, Argentino quedó aún más condicionado y Central Córdoba aprovechó la superioridad numérica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El primer gol llegó después de una desafortunada acción del arquero Olivera. En una salida, la pelota terminó rebotando en un jugador y quedó a disposición de Paulo Killer, quien no perdonó y puso el 1-0. El capitán charrúa volvió a ser protagonista en un partido importante y celebró especialmente su conquista.

Antes del descanso, Luca Pacinato amplió la diferencia con una excelente definición cruzada. El delantero, uno de los futbolistas más regulares de Central Córdoba durante la temporada, estableció el 2-0 y dejó al conjunto rosarino con una ventaja difícil de remontar.

En el complemento, Central Córdoba manejó el partido con tranquilidad y encontró el tercer tanto a través de Joaquín Messi. El 3-0 terminó de sentenciar la historia y le permitió al Charrúa cerrar una nueva victoria sin mayores sobresaltos.

Con este resultado, Central Córdoba llegó a 42 puntos y ocupa el cuarto puesto de la Zona B, a solamente dos unidades de Leones, que igualó 0-0 como visitante frente a Lugano. A falta de cuatro jornadas, el equipo se encuentra muy bien posicionado para disputar el reducido por el ascenso.

La palabra del capitán

Tras el partido, Paulo Killer destacó la importancia del triunfo y valoró el presente del equipo. “Ganamos un buen partido. La gente estaba contenta y eso es lo importante”, expresó el capitán, quien también remarcó el gran rendimiento de Central Córdoba durante la segunda ronda del campeonato.

Sobre su gol, Killer reconoció que se trató de una jugada poco habitual: la pelota surgió luego de un rebote en una acción confusa entre el arquero de Argentino y los jugadores que disputaban la pelota. “Casi nunca aparecen” este tipo de situaciones, señaló entre risas.

El defensor también dejó en claro que el objetivo está puesto en sostener el nivel durante las cuatro fechas que quedan y asegurar la clasificación al reducido.

Argentino, en una situación límite

La contracara es Argentino de Rosario. El Salaíto permanece último con 23 puntos y atraviesa un momento deportivo sumamente delicado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La derrota de Paraguayo, que ocupa el penúltimo lugar con 27 unidades, le permite todavía mantener una luz de esperanza. Argentino deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las cuatro jornadas restantes e intentar superar a su rival directo para evitar quedar último.

La situación es especialmente preocupante porque el último de la Zona A deberá afrontar una serie de partidos decisivos para conservar su afiliación. En primera instancia, si Argentino termina último, deberá enfrentarse con el último de la Zona B, actualmente Muñiz. El perdedor de ese encuentro perderá la afiliación y no disputará la temporada siguiente.

El ganador, en cambio, todavía deberá superar otra instancia ante el campeón del reducido del Promocional Amateur, categoría que anteriormente correspondía a la Primera D. Recién después de superar ese compromiso podrá garantizar su continuidad.

Por eso, para Argentino cada una de las cuatro fechas restantes tendrá carácter de final. El margen de error es mínimo y el objetivo inmediato será alcanzar a Paraguayo.

Mientras el Charrúa disfruta de un presente que lo acerca cada vez más al reducido, el Salaíto afronta una carrera contrarreloj para evitar una de las situaciones más difíciles de su historia reciente.

Informe de Pablo Martínez.