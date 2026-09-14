Matías Galarza se queda en Talleres

Finalmente el mediocampista Matías Alejandro Galarza seguirá jugando en Talleres y no irá a Boca, club que estaba interesado en el volante, con el que además había acordado el contrato, para suplir la falta de Tomás Aranda por lesión.

Los cambios de condiciones más el planteo de saneamiento de la deuda que Talleres mantiene con Boca por el juicio de Cristian Pavón impidieron que la transacción se lleve a cabo.

La oferta inicial del Xeneize era de 4 millones de dólares por el 80% del pase que la “T” tiene del futbolista (100%), quien arribó a barrio Jardín hace dos temporadas a cambio de 3,5 millones de dólares desde el Genk.

Además, existe una particularidad en la operación: Genk tiene un derecho de plusvalía a favor sobre el 40 por ciento del importe neto que se genere por una futura venta del futbolista, de acuerdo a lo que figura en balance.

Andrés Fassi, el presidente albiazul, había pedido 6 millones, además de quedarse con una plusvalía y que Boca acepte el pago de deuda por Pavón a valor dólar de 2018, y pesificado.

La deuda por Pavón

Se trata de 2,5 millones de dólares más intereses en dólares o en pesos equivalentes. Si bien Boca ya tenía a favor el fallo de la Justicia en primera instancia, el monto inicial a recibir era menor al que ahora estableció la Cámara, que en las últimas horas terminó modificando esa primera resolución. Entonces, ya no hay más instancias de apelación. Así, sólo tiene que concretarse el pago.

La historia viene de larga data: en 2018, el Xeneize le hizo a Talleres un anticipo de 2,5 millones de dólares en concepto de una plusvalía por una futura venta de Pavón. Pero la transferencia nunca se hizo, el delantero se terminó yendo libre en junio del 2022 y el dinero quedó en Córdoba. En ese momento, la cifra adelantada suponía una operación de 39.500.000 de dólares.

En la sentencia de primer grado se ordenó la restitución de las cifras abonadas por Boca a Talleres en concepto de anticipo de plusvalía; pero por la suma de U$S 500.000 y la cantidad de $69.750.000. Ahora, en cambio, la Cámara cambió esa resolución y le dio la razón al Xeneize en todo lo reclamado.