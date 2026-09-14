Nicolás Pino: “Necesitamos que se eliminen por ley y para siempre las retenciones”

FOTO: Nicolás Pino, en el acto en La Rural.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, analizó en diálogo con Cadena 3 la actualidad del sector y planteó las condiciones que, a su criterio, necesita el campo para aumentar la producción y desarrollar la ganadería.

“Festejamos que haya otros sectores de la economía o la producción que trabajen fuertemente, y ojalá el derrame llegue lo antes posible. El campo es muy diverso, tanto como Argentina, y más allá de producciones individuales necesita que conversemos de cosas que empezamos a conversar con más intensidad”, sostuvo.

Retenciones, infraestructura y crédito

Pino reclamó la eliminación de los derechos de exportación y pidió avanzar hacia un escenario de retenciones cero.

“Como dije en La Rural, necesitamos que se eliminen por ley y para siempre, lo antes posible, las retenciones, y llegar a retenciones cero. Pero también hablamos de infraestructura: rutas, caminos rurales, hidrovía. Toda una falta de inversión que tiene nuestro país hace años y necesita. Si vamos a producir más, necesitamos que esa producción se mueva”, explicó.

En esa línea, señaló que una reducción del costo argentino requiere también inversiones y acceso al financiamiento.

“El costo argentino se mejora con baja de impuestos, inversión en infraestructura. Queremos crecer y producir más. Necesitamos crédito, porque de esa manera la producción se verá mucho más alineada y acelerada en ese proceso”, afirmó.

Y agregó: “Créditos con tasas con números productivos, que no se transforme en una hipoteca, sino que nos permita avanzar”.

Para Pino, existe una oportunidad que Argentina debe aprovechar: “Hay interlocutores válidos en el Gobierno nacional y en los provinciales, y tenemos una oportunidad que Argentina no puede perder”.

“La mala política dilapidó 230 mil millones de dólares”

El titular de la Sociedad Rural también cuestionó el impacto de las retenciones durante los últimos años.

“La mala política dilapidó 230 mil millones de dólares. No es justificable el derecho de exportación, pero ya que hicieron esa injusticia, al menos lo hubieran puesto en algo para la ciudadanía”, sostuvo.

De cara al futuro, consideró que el país debe mantener el rumbo económico.

“Argentina tomó un camino a largo plazo, virtuoso, y hay que seguir por este camino. Los años electorales generan tensiones en el tipo de cambio. Esperemos que ante esas tensiones, que no deberían existir, la política haga lo que tiene que hacer”, expresó.

Y concluyó: “Es una oportunidad muy importante para Argentina, que nos exige como productores y a los gobiernos nacionales y provinciales la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, para que Argentina marche hacia adelante, respetar y poner en valor lo que el mundo demanda”.

El impacto del fenómeno de El Niño

Consultado sobre el fenómeno de El Niño, Pino sostuvo que las condiciones meteorológicas permiten todavía trabajar con anticipación.

“La meteorología nos da tiempo. Esperemos que escuchen a los productores con las obras que hay que hacer”, afirmó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Alejandro Bustos