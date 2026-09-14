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Belgrano: el juez rechazó el planteo de suspensión y este martes se hará la asamblea extraordinaria

Tras intentar sin suerte que las partes llegaran a un acuerdo, el magistrado Eduardo Chiavassa no aceptó el recurso de dirigentes opositores del club. Por lo tanto, se debatirá normalmente la modernización del estatuto.  

14/09/2026 | 21:16Redacción Cadena 3

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    Audio. Belgrano: el juez rechazó el planteo de suspensión y este martes se hará la asamblea extraordinaria

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Tras intentar sin suerte que las partes en conflicto se pusieran de acuerdo, el juez en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación de Córdoba, Eduardo Chiavassa, rechazó este lunes a noche el planteo de suspensión de la asamblea extraordinaria en Belgrano.

El magistrado no aceptó el recurso interpuesto por un grupo de dirigentes opositores. Por lo tanto, la asamblea para modernizar el estatuto de la institución se desarrollará con normalidad este martes.   

Por la mañana, posteriormente a una resolución de Inspección de Personas Jurídicas, se produjo una audiencia entre las partes, en la que no hubo conciliación, ya que dirigentes y socios enrolados en la oposición no llegaron a acuerdo alguno.

El cónclave se llevó a cabo en el Juzgado en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación, a cargo del juez Eduardo Chiavassa.

Se divisó la presencia de figuras como Diego Merlino, Diego Funes, Pablo Siciliano y Héctor Baistrocchi. En el mostrador opuesto, estuvo el grupo encabezado por el presidente del "Pirata", Luis Fabián Artime.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Sin acuerdo en la audiencia

/Fin Código Embebido/

Martina Masriera, abogada de los socios del club que pidieron la suspensión de la asamblea, dijo a Cadena 3: “El juez planteó si había alguna posibilidad de acercamiento de partes. Nosotros sostenemos que es fundamental el respeto por el Estatuto, que además es claro exigiendo el quórum del 25% y no cabe interpretación. La comisión directiva habla de interpretación y cuando la ley es clara, no se requiere interpretación… Cualquier cuestión es interpretable pero para algo existen las normas claras para que el socio llegue a una votación, sabiendo qué está votando”.

Masriera adelantó que el grupo opositor sostendría el cumplimiento de la ley: “Hay un padrón de 20 mil a 30 mil socios que no fue agregado. IPJ sostuvo que no expedirá sobre el fon de la cuestión y quieren esperar lo que pase en la asamblea. La comisión directiva tampoco nos dio el padrón que cambia el quórum, entonces hicimos la reserva de derecho para impugnar en el caso de que se celebre la asamblea y el juez considere que esto sigue adelante, con las correspondientes acciones para impugnar de no cumplirse los recaudos”.

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FOTO: Sin acuerdo en la audiencia

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A su turno, Claudio Giomi, secretario general del club, defendió la causa en diálogo con Cadena 3: “Pudimos agradecer al juez la convocatoria a este espacio y nosotros ratificamos la voluntad de que sea la asamblea, la instancia en la que los socios discutamos el futuro de Belgrano.”

Giomi destacó que el magistrado quiso acercar las partes, pero no hubo manera: “Si el plantel de ellos es suspender, no tenemos mucho para hacer. La asamblea ya fue ratificada por IPJ, actuamos de acuerdo a derecho… hace más de un año que venimos trabajando con el proyecto de reforma del Estatuto y vienen a poner palos en la rueda… Vinieron a decir que no se haga y eso es violentar el principio de nuestra identidad como club”.

Informe de Maxi Molina.

Lectura rápida

¿Qué decidió el juez? El juez Eduardo Chiavassa rechazó la suspensión de la asamblea extraordinaria en Belgrano.

¿Quiénes estaban presentes en la audiencia? Estuvieron presentes Diego Merlino, Diego Funes, Pablo Siciliano, Héctor Baistrocchi y Luis Fabián Artime.

¿Cuándo se llevará a cabo la asamblea? La asamblea se desarrollará con normalidad este martes.

¿Dónde se realizó la audiencia? La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado en lo Civil y Comercial de 26ª Nominación.

¿Por qué no hubo acuerdo entre las partes? No hubo conciliación porque los dirigentes y socios opositores no llegaron a un acuerdo alguno.

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