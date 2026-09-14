Cómo será la Base Naval Integrada de Ushuaia: las obras comenzarán en enero de 2027

FOTO: Las obras para la base naval de Ushuaia empezarán en 2027.

La futura Base Naval Integrada de Ushuaia avanza como uno de los principales proyectos de infraestructura estratégica del Gobierno nacional en el extremo sur del país. El complejo buscará ampliar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur y fortalecer las operaciones hacia la Antártida.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron el predio junto con autoridades militares y especialistas de las Fuerzas Armadas para conocer los detalles técnicos y los desafíos que demandará la construcción.

La iniciativa registra actualmente un avance físico cercano al 9% y el objetivo oficial es poner en marcha una nueva etapa de trabajos a comienzos de 2027. Las primeras obras están previstas para arrancar el 2 de enero, mientras que el Gobierno apunta a completar los componentes principales de la base hacia 2029.

El proyecto contempla seis grandes ejes: la construcción del muelle, la instalación de los obradores necesarios para ejecutar la obra, una Unidad de Servicios Marítimos, un sector destinado a la logística antártica, la urbanización y provisión de servicios para todo el predio y, posteriormente, la relocalización de la actual Base Naval Ushuaia y la construcción de viviendas para el personal.

Uno de los puntos centrales será el nuevo muelle de 585 metros. La planificación prevé que, durante los primeros 18 meses, se completen unos 240 metros para permitir las operaciones de embarcaciones de la División Patrullado Austral. La obra completa demandaría entre 30 y 36 meses y tendrá capacidad para recibir unidades de mayor porte, entre ellas el rompehielos ARA Almirante Irízar y buques logísticos.

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La Unidad de Servicios Marítimos, en tanto, deberá abastecer al muelle de agua, energía y combustible, además de brindar servicios de practicaje y remolque. También están proyectados talleres, depósitos, cámaras frigoríficas y espacios destinados a sostener las campañas antárticas.

En una instancia posterior se prevé trasladar la actual base naval al nuevo complejo. Desde 2029, además, está contemplada la construcción de unas 450 viviendas para el personal.

La legisladora provincial Natalia Gracianía, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, destacó en diálogo con Cadena 3 el impacto que podría tener la iniciativa.

"Estamos con mucha expectativa y mucha esperanza. Es un anuncio histórico para todos los argentinos, pero especialmente para los fueguinos", afirmó.

Gracianía sostuvo que la obra puede marcar "un antes y un después en Tierra del Fuego" y consideró que permitirá colocar a la provincia en un lugar central dentro de la estrategia nacional, además de potenciar su vinculación con el resto del mundo.

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El proyecto tiene también un fuerte componente geopolítico. Para el Gobierno, la futura base deberá constituirse en un polo logístico para las campañas antárticas, incrementar las capacidades navales argentinas y fortalecer la presencia del país en el Atlántico Sur. Quirno señaló durante la recorrida que la infraestructura permitirá concentrar medios y ampliar las capacidades de operación y vigilancia de la zona.

La iniciativa también atraviesa las diferencias políticas entre Nación y la administración fueguina. El gobernador Gustavo Melella manifestó su respaldo al desarrollo de la base y destacó el valor estratégico de Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, la Antártida y las Islas Malvinas.

Desde Ushuaia, Cadena 3 recorrió la zona donde se desarrollará el complejo, en medio de intensas nevadas que cubrieron de blanco la capital fueguina. La obra aparece como una pieza central de la estrategia argentina para reforzar su presencia logística y militar en uno de los puntos geopolíticos más sensibles del país.

Informe de Chema Forte y Sebastián Peri Robledo.