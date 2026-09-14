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Franco Colapinto se prepara para su próxima carrera en la Fórmula 1 tras un destacado GP de España

El piloto argentino logró un notable séptimo lugar en el Gran Premio de España y se alista para competir en Azerbaiyán entre el 24 y el 26 de septiembre.

14/09/2026 | 11:19Redacción Cadena 3

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Colapinto brilló en Madrid.

FOTO: Colapinto brilló en Madrid.

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Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine cerró un fin de semana perfecto en el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde logró un destacado séptimo puesto y tendrá una semana de descanso antes de su próximo desafío.

Luego de unos días de descanso, Colapinto volverá a la actividad el último fin de semana de septiembre, específicamente entre el 24 y el 26, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú.

La actividad comenzará el viernes 24 con las dos primeras prácticas libres, mientras que el 25 será la última sesión de entrenamientos y la clasificación, y el domingo 26 se llevará a cabo la carrera.

Este año será la tercera vez que Colapinto participe en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde logró sus primeros puntos al finalizar octavo en 2024. En esa carrera, el argentino superó en las últimas vueltas al alemán Nico Hulkenberg para ubicarse décimo, y luego ascendió otras dos posiciones debido a un choque entre el español Carlos Sáinz Jr. y el mexicano Sergio Pérez.

Después de este Gran Premio, el argentino enfrentará una seguidilla intensa, ya que en las siguientes dos semanas competirá en los GP de Bahréin (en Malasia) y de Singapur.

Colapinto se encuentra en una gran temporada, acumulando ya 27 puntos y desempeñando un rol clave para Alpine en su lucha contra Racing Bulls por la quinta posición en el campeonato de constructores.

En el GP de España, el argentino tuvo uno de sus mejores fines de semana en la categoría, incluso superando al australiano Oscar Piastri, quien maneja un McLaren, uno de los monoplazas más competitivos de la grilla.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Colapinto en el GP de España?
Finalizó en séptimo lugar, destacándose en la competencia.

¿Cuándo es su próxima carrera?
Colapinto competirá en el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y el 26 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo el GP de Azerbaiyán?
Se desarrollará en el Circuito callejero de Bakú.

¿Qué puntos ha acumulado Colapinto en la temporada?
Hasta ahora, ha sumado 27 puntos en el campeonato.

¿Qué rol desempeña Colapinto en su equipo?
Cumple un papel clave para Alpine en su lucha por la quinta posición en el campeonato de constructores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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