El cáncer en adultos jóvenes aumenta: ¿la aceleración del envejecimiento biológico es la clave?

El cáncer, tradicionalmente asociado al envejecimiento, ha comenzado a diagnosticarse con mayor frecuencia en adultos jóvenes, particularmente aquellos menores de 55 años. Un estudio reciente realizado por investigadores de Washington University School of Medicine en St. Louis reveló que las generaciones más jóvenes parecen estar experimentando un envejecimiento biológico más acelerado en comparación con generaciones anteriores a la misma edad cronológica.

Este fenómeno ha llevado a los científicos a investigar si el daño biológico acumulado en los cuerpos de los adultos jóvenes está contribuyendo a un aumento en la incidencia de cáncer. Los resultados sugieren que este envejecimiento acelerado podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar cánceres de inicio temprano, como los de pulmón, gastrointestinal, uterino y colorrectal.

Un Desfase Entre Edad Biológica y Cronológica

La edad cronológica se refiere simplemente a los años que una persona ha vivido, mientras que la edad biológica refleja la condición física del cuerpo. En el estudio, se observó que las personas de generaciones más recientes presentaban una mayor diferencia entre su edad biológica y cronológica, lo que indica que sus cuerpos parecen más viejos de lo que deberían ser a su edad.

Este desajuste generacional podría explicar en parte el aumento de diagnósticos de cáncer en adultos jóvenes. Los investigadores hallaron que el envejecimiento acelerado no afecta a todos los sistemas orgánicos de la misma manera. Por ejemplo, un sistema inmunológico que parece más viejo se asoció con un mayor riesgo de cáncer de pulmón, mientras que un tejido adiposo envejecido se relacionó con un mayor riesgo de cáncer colorrectal.

Los hallazgos del estudio fueron publicados en la revista Nature Medicine y sugieren que las mediciones del envejecimiento biológico podrían ayudar a los médicos a identificar a los jóvenes que enfrentan un riesgo inusualmente alto de cáncer, lo que permitiría iniciar estrategias de prevención y detección más tempranas.

Más Allá de los Factores de Riesgo Individuales

Los investigadores han estudiado diversos factores que pueden influir en el riesgo de cáncer a lo largo de la vida, como la obesidad, el consumo de alcohol y la calidad de la dieta. Sin embargo, estos factores por sí solos no explican completamente la tendencia observada. Esto llevó al equipo de Yin Cao, co-líder del estudio y profesor asociado en WashU Medicine, a buscar una forma más integral de medir cómo diferentes influencias pueden interactuar a lo largo del tiempo para aumentar la susceptibilidad al cáncer.

El estudio analizó datos de más de 154,000 adultos jóvenes inscritos en el UK Biobank y más de 10,000 participantes en el All of Us Research Program de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Evaluación del Envejecimiento Biológico

Para determinar el envejecimiento biológico, los investigadores utilizaron dos escalas: el envejecimiento sistémico, que mide el envejecimiento en todo el cuerpo, y el envejecimiento específico de órganos, que estima la rapidez con que los órganos individuales están envejeciendo. La investigación reveló que los participantes más jóvenes mostraban perfiles biológicos más viejos en comparación con sus contrapartes mayores.

En el grupo de participantes del Reino Unido, aquellos nacidos entre 1965 y 1974 presentaron un envejecimiento sistémico un 23% superior al de los nacidos entre 1950 y 1954, mientras que en EE. UU. la diferencia fue aún mayor, con un 92% de aumento en el envejecimiento sistémico en los nacidos entre 1990 y 1999 en comparación con aquellos nacidos entre 1965 y 1969.

Relación entre Envejecimiento Acelerado y Cáncer de Inicio Temprano

Los investigadores hallaron que un mayor envejecimiento sistémico en los jóvenes se asociaba con un 8% de aumento en el riesgo de cánceres sólidos de inicio temprano. Las asociaciones más fuertes se encontraron en cánceres de pulmón, gastrointestinal y uterino. En particular, aquellos con el envejecimiento sistémico más avanzado presentaron un 15% más de riesgo de cáncer en comparación con los que mostraron un envejecimiento menos avanzado.

Esta investigación se enmarca dentro del equipo PROSPECT, una iniciativa internacional de investigación que busca abordar los problemas más difíciles en la investigación del cáncer. Los científicos continúan trabajando para comprender por qué el cáncer de inicio temprano se vuelve cada vez más común y cómo los cambios en el entorno, el estilo de vida y la sociedad pueden dejar marcas biológicas duraderas en el cuerpo.

El objetivo final es identificar a las personas en riesgo elevado mientras aún están sanas, lo que podría permitir estrategias de prevención y detección más tempranas, adaptadas a la biología individual de cada persona.