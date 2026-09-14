Inteligencia artificial revela efectos secundarios ocultos de Ozempic en 400,000 publicaciones de Reddit

La inteligencia artificial está brindando a los investigadores una nueva forma de escuchar lo que los pacientes informan sobre los populares medicamentos GLP-1. Un equipo de la Universidad de Pensilvania analizó más de 400,000 publicaciones en Reddit y identificó varios síntomas reportados por personas que utilizan semaglutida (Ozempic, Wegovy y Rybelsus) y tirzepatida (Mounjaro y Zepbound) que podrían no estar completamente representados en ensayos clínicos o información regulatoria oficial.

El estudio, publicado recientemente en Nature Health, examinó más de cinco años de publicaciones de casi 70,000 usuarios de Reddit. Dos categorías se destacaron como particularmente dignas de una mayor investigación: síntomas reproductivos, incluidos cambios en los ciclos menstruales, y problemas relacionados con la temperatura corporal, como escalofríos y sofocos.

Los hallazgos no establecen que los medicamentos causaran estos síntomas. En cambio, los investigadores señalaron que la enorme colección de informes espontáneos de pacientes podría revelar señales que merecen un examen más detallado.

"Algunos de los efectos secundarios que encontramos, como la náusea, son bien conocidos, y eso muestra que el método está captando una señal real", afirmó Sharath Chandra Guntuku, profesor asociado de investigación en Ciencias de la Computación e Información en Penn Engineering y autor principal del estudio. "Los síntomas menos reportados son pistas que provienen de los propios pacientes, sin que se les haya solicitado, y los clínicos podrían prestarles atención".

Los ensayos clínicos están diseñados para determinar si los tratamientos funcionan e identificar problemas de seguridad importantes, pero no pueden capturar necesariamente cada síntoma que importa a los pacientes una vez que un medicamento es utilizado por una población mucho más amplia.

"Los ensayos clínicos generalmente identifican los efectos secundarios más peligrosos de los medicamentos", agregó Lyle Ungar, profesor en Ciencias de la Computación e Información y coautor del estudio. "Pero pueden no encontrar cuáles son los síntomas que más preocupan a los pacientes; aunque las redes sociales no son necesariamente representativas, una gran colección de publicaciones puede reflejar preocupaciones adicionales".

La distinción es importante. El estudio encontró asociaciones en lo que la gente discutió en línea, no pruebas de que los medicamentos GLP-1 fueran responsables de esas experiencias.

"No podemos decir que los GLP-1 están causando realmente estos síntomas", señaló Neil Sehgal, primer autor del estudio y estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación e Información. "Pero casi el 4% de los usuarios de Reddit en nuestra muestra informaron irregularidades menstruales, que serían aún más altas en una muestra solo femenina. Creemos que eso es una señal que vale la pena investigar".

La idea de extraer conversaciones en línea en busca de pistas sobre la seguridad de los medicamentos precede al auge actual de la IA. En 2011, Ungar participó en uno de los primeros esfuerzos por utilizar material creado por usuarios de internet para identificar posibles efectos adversos de los medicamentos.

Las redes sociales pueden capturar experiencias que los pacientes discuten entre sí pero que nunca informan formalmente a un médico, fabricante de medicamentos o regulador.

"Las comunidades de pacientes en línea funcionan de manera similar a un chisme de barrio", dijo Ungar. "Las personas que viven con estos medicamentos están intercambiando notas entre sí en tiempo real, compartiendo experiencias que rara vez llegan a una visita al médico o a un informe oficial".

Desde entonces, las comunidades de pacientes en línea han crecido enormemente. Esto ha convertido a las redes sociales en una fuente potencialmente valiosa para estudiar cómo los medicamentos afectan a las personas en la vida cotidiana, aunque acceder a los datos de las plataformas se ha vuelto más difícil.

La investigación clínica tradicional sigue siendo esencial, enfatizan los investigadores, pero las conversaciones en línea pueden proporcionar información mucho más rápidamente cuando millones de personas comienzan a usar un medicamento.

"Los ensayos clínicos son el estándar de oro, pero por diseño, son lentos", dijo Guntuku. "Esto no es un reemplazo para los ensayos, pero puede avanzar mucho más rápido, y esa rapidez importa cuando un medicamento pasa de ser de nicho a ser convencional casi de la noche a la mañana".

Uno de los mayores obstáculos siempre ha sido la escala. Guntuku describió el enfoque como "escucha social computacional", que utiliza métodos computacionales para identificar patrones en grandes colecciones de conversaciones en línea sobre salud.

Sin embargo, los pacientes rara vez describen síntomas utilizando terminología médica estandarizada. Una persona podría describir sentirse inusualmente fría, otra podría mencionar escalofríos constantes, mientras que un clínico podría categorizar esas experiencias utilizando un término médico específico.

Los investigadores, por lo tanto, necesitan una forma de traducir el lenguaje cotidiano en categorías estandarizadas. Una referencia importante es el Diccionario Médico para Actividades Regulatorias (MedDRA), que proporciona terminología utilizada ampliamente para clasificar condiciones médicas, síntomas y eventos adversos.

Conectar grandes cantidades de publicaciones informales en redes sociales con terminología médica estandarizada requería anteriormente enormes cantidades de trabajo, limitando cuánto dato los investigadores podían analizar de manera realista.

Los modelos de lenguaje grandes como GPT y Gemini están cambiando esa ecuación al permitir a los investigadores procesar y categorizar vastas cantidades de texto de manera más consistente y rápida.

Los investigadores enfatizan que los usuarios de Reddit no representan a la población general de personas que toman medicamentos GLP-1. Los usuarios de Reddit tienden a ser más jóvenes, más propensos a ser hombres y desproporcionadamente ubicados en los Estados Unidos.

Aun con esa limitación, el análisis produjo una señal tranquilizadora de que el enfoque estaba detectando patrones genuinos. Muchos de los síntomas discutidos por los usuarios de Reddit coincidieron estrechamente con efectos ya conocidos de la semaglutida y la tirzepatida.

Aproximadamente el 44% de los usuarios incluidos en el estudio describieron al menos un efecto secundario. Los problemas gastrointestinales fueron los más comunes, consistentes con la náusea y otros problemas digestivos ya asociados con estos medicamentos.

Más intrigantes fueron los síntomas que aparecieron con suficiente frecuencia como para atraer la atención de los investigadores, pero que pueden no estar tan bien representados en las etiquetas de los medicamentos actuales o en los informes de eventos adversos convencionales.

Casi el 4% de los usuarios que informaron efectos secundarios describieron síntomas reproductivos. Estos incluyeron cambios en la menstruación, como sangrado entre períodos, sangrado abundante e irregularidades menstruales.

Los usuarios también describieron cambios relacionados con la temperatura corporal, incluidos escalofríos, sensación de frío inusual, sofocos y síntomas que se asemejan a fiebre.

La fatiga fue otro hallazgo notable. Fue la segunda queja más reportada en los datos de Reddit, a pesar de que relativamente pocos ensayos clínicos informaron fatiga con suficiente frecuencia como para alcanzar los umbrales de reporte establecidos.

Una posible razón por la que estos informes captaron la atención de los investigadores involucra el hipotálamo, una pequeña pero extremadamente importante región del cerebro. Entre sus muchas funciones, el hipotálamo ayuda a regular el hambre, las hormonas, la reproducción y la temperatura corporal.

"Se piensa que estos medicamentos funcionan al involucrar una parte del cerebro llamada hipotálamo, que ayuda a regular una amplia variedad de hormonas", dijo Jena Shaw Tronieri, investigadora principal en el Centro de Peso y Trastornos de la Alimentación de Penn y coautora del estudio. "Eso no significa que los medicamentos estén necesariamente causando estos síntomas, pero podría sugerir que los informes de cambios menstruales y fluctuaciones de temperatura corporal merecen ser estudiados de manera más sistemática".

Los investigadores no proponen que esta conexión biológica demuestre que los medicamentos GLP-1 son responsables. En cambio, ofrece otra razón para examinar más cuidadosamente los patrones reportados por los pacientes a través de investigaciones controladas.

Por ahora, el equipo espera que los resultados alienten a científicos y clínicos a prestar más atención a los síntomas que los pacientes discuten repetidamente en línea.

"Están claramente en la mente de los pacientes, y eso merece atención", dijo Sehgal. Los investigadores también quieren ampliar su análisis más allá de Reddit y más allá de las comunidades de habla inglesa. Hacerlo podría ayudar a determinar si los mismos patrones emergen entre diferentes grupos de personas y en diferentes plataformas de redes sociales.

"Aún no sabemos si lo que estamos viendo en Reddit refleja la experiencia de los usuarios de GLP-1 a nivel global, o si es particular del tipo de persona que publica en Reddit en los Estados Unidos", dijo Ungar.

A largo plazo, el análisis rápido de IA de las conversaciones de pacientes en línea podría convertirse potencialmente en un sistema de detección temprana para preocupaciones de salud emergentes relacionadas con medicamentos, suplementos y productos de bienestar.

Eso podría ser particularmente valioso para sustancias que se vuelven populares en línea más rápido de lo que la investigación convencional puede seguir el ritmo. Productos poco regulados o no regulados, incluidos los péptidos inyectables, pueden propagarse rápidamente a través de comunidades en Reddit, TikTok y otras plataformas. Por lo tanto, las discusiones entre usuarios pueden proporcionar algunas de las primeras indicaciones de efectos inesperados.

"El objetivo de este tipo de enfoque es que puede avanzar rápidamente, y eso es exactamente cuando es más valioso", concluyó Guntuku.