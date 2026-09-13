Juegos Suramericanos: Argentina cerró la primera jornada con 3 medallas de oro y 11 en total

Argentina cerró la primera jornada de los Juegos Suramericanos 2026 con 3 medallas de oro, 1 de plata y 7 de bronce, es decir, 11 en total. El esgrimista Pascual Di Tella se consagró como campeón en la prueba de sable individual masculino, mientras que en natación Macarena Ceballos se impuso en los 100 metros pechos y Cecilia Dieleke hizo lo propio en 50 metros espalda.

Di Tella, oriundo de Buenos Aires, tuvo una jornada sobresaliente y llegó a la final tras vencer en semifinales a su compatriota Juan Bacha. Este resultado garantizó a Bacha la medalla de bronce para Argentina.

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En la final, Di Tella se enfrentó al venezolano Eliecer Romero, considerado uno de los principales favoritos al título y que hasta ese momento mantenía un récord invicto en el torneo. El argentino logró imponerse con un marcador de 15 a 12, asegurando así el primer lugar en el podio.

Este triunfo también tiene un significado histórico para el sable argentino, ya que Di Tella se convirtió en el primer representante nacional de esta disciplina en obtener la medalla de oro en los Juegos Suramericanos en un lapso de 36 años.

Segundo oro y una plata

Unas horas más tarde, Macarena Ceballos le dio el segundo oro a la delegación argentina. En la competencia de 100 metros pecho, fue la más rápida de todas: completó la prueba en 1:06.80.

Oriunda de Río Cuarto, estuvo en los Juegos Olímpicos París 2024, donde alcanzó las finales y terminó en el 15° puesto.

Pero no fue la única medalla argentina en esa competencia, ya que Martina Barbeito salió segunda y se quedó con la de plata.

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El tercero también fue en natación

Sobre el final de la jornada, Cecilia Dieleke dio la sorpresa. Con apenas 16 años, la bonaerense se impuso en los 50 metros espalda y consiguió otra celebración para la delegación nacional.

Con sus 28.38 segundos estableció un récord de los Juegos ODESUR y un récord argentino juvenil.

Con estos resultados, Argentina cerró su primera jornada de competencia con 11 medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce. A los títulos de Di Tella, Ceballos y Dieleke se sumaron, entre otras preseas, los bronces de Juan Bacha, Andrea Berrino, Lucas Alba y Romina Imwinkelried, además de tres terceros puestos obtenidos por equipos.