De Glasgow a Rosario: cómo los grandes eventos deportivos pueden transformar ciudades

FOTO: La Villa Suramericana y el Centro Acuático forman parte de la transformación del ex Batallón 121.

Por Marcelo Santecchia

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen una duración de apenas dos semanas. Las obras realizadas para recibirlos, en cambio, fueron pensadas para permanecer durante décadas.

La Provincia destinó más de 90 millones de dólares a infraestructura vinculada con el acontecimiento, con 75 millones de financiamiento de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el resto mediante aportes del Tesoro provincial. La inversión abarca estadios, centros deportivos, viviendas e intervenciones urbanas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Es allí, más que en las medallas o en la cantidad de espectadores, donde aparece uno de los principales legados de Santa Fe 2026.

Los grandes eventos deportivos ofrecen una oportunidad conocida: permiten concentrar recursos, acelerar obras y concretar proyectos que en condiciones normales pueden demandar muchos años. El desafío posterior pasa por sostener esa transformación, mantener activos los escenarios, incorporar las viviendas a las ciudades, ampliar la práctica deportiva y utilizar la nueva infraestructura para atraer otras competencias, espectáculos y actividades.

Glasgow permite observar ese proceso con la perspectiva que otorga el tiempo. La ciudad escocesa organizó en 2014 los Juegos de la Commonwealth y utilizó el acontecimiento como acelerador de una transformación más amplia de su East End, uno de los sectores históricamente más postergados de la ciudad.

FOTO: Glasgow utilizó los Juegos de la Commonwealth 2014 para transformar el East End de la ciudad.

El proyecto incluyó instalaciones deportivas, transporte, recuperación de terrenos y una Villa de Atletas. Después de la competencia, ese complejo fue reconvertido en una comunidad residencial con 700 viviendas: 300 para venta privada y 400 destinadas a alquiler social, además de una residencia de 120 camas para adultos mayores.

FOTO: La Villa de Atletas de Glasgow fue reconvertida en un complejo residencial después de los Juegos.

La evaluación oficial posterior concluyó que los Juegos contribuyeron a transformar físicamente el East End y funcionaron como acelerador de un proceso de regeneración que excedió ampliamente las jornadas de competencia. Una de las claves fue que instalaciones y viviendas no se pensaron primero para los Juegos y luego se buscó qué hacer con ellas: fueron proyectadas para la ciudad y utilizadas transitoriamente por el evento.

La experiencia deja una enseñanza aplicable a Santa Fe: un gran acontecimiento puede ser mucho más que una competencia cuando las inversiones se incorporan después a la vida cotidiana.

Rosario, donde el legado tiene presente y también antecedentes

Rosario concentra buena parte de esa transformación. El caso más evidente está en la zona sur, en las tierras del ex Batallón 121. Allí conviven hoy la Villa Suramericana, el Centro Acuático Provincial, el Museo del Deporte, el parque Héroes de Malvinas y nuevas intervenciones que comenzaron a modificar un predio que durante décadas permaneció parcialmente aislado de la trama urbana.

FOTO: La Villa Suramericana de Rosario fue construida en el predio del ex Batallón 121.

La Villa cuenta con 245 departamentos distribuidos en cinco torres y capacidad durante los Juegos para 1.485 camas. Terminada la competencia, esas unidades comenzarán una segunda etapa como viviendas permanentes.

El proyecto fue desarrollado mediante un esquema público-privado. Cerca de 200 departamentos correspondientes al sector privado ya comenzaron a comercializarse, mientras que otro 20% del complejo quedó en manos de la Provincia. Para esas unidades se analiza un mecanismo de acceso con condiciones favorables, entre cuyas alternativas fue mencionada la posibilidad de incorporarlas al programa Créditos Nido.

La Villa muestra de manera directa cómo una infraestructura necesaria para recibir deportistas puede, inmediatamente después, pasar a integrar la ciudad.

Y la transformación proyectada es todavía mayor. Las primeras cinco torres forman parte de un desarrollo que prevé ampliar considerablemente la cantidad de viviendas y sumar actividad comercial en las antiguas tierras militares.

También comenzó a desaparecer una de las barreras físicas históricas del lugar con el derribo del paredón que separaba el ex Batallón 121 de La Bajada.

FOTO: El derribo del paredón del ex Batallón 121 busca integrar el predio con La Bajada y zona sur.

La integración definitiva del sector contempla nuevas conexiones que vinculen el desarrollo con el barrio y el resto de la zona sur.

FOTO: Vista aérea de Avenida Ayacucho renovada.

A pocos metros se encuentra otro de los grandes cambios de escala: el nuevo Centro Acuático Provincial, con una pileta olímpica cubierta de 50 por 25 metros, tribunas para 1.200 espectadores y otra piscina específica para saltos ornamentales, con plataformas de hasta diez metros y otras 450 localidades.

FOTO: El nuevo Centro Acuático Provincial cuenta con una pileta olímpica cubierta de 50 por 25 metros.

Rosario incorpora así una infraestructura que no tenía y que abre posibilidades para entrenamiento, formación deportiva y competencias nacionales e internacionales.

FOTO: El Centro Acuático Provincial fue incorporado a la infraestructura deportiva de Rosario.

Pero posiblemente sea el Parque Independencia donde mejor se pueda observar otro aspecto del legado. El Invencible Arena fue construido para recibir las competencias de gimnasia de Santa Fe 2026, aunque el proyecto no termina allí.

FOTO: El Invencible Arena fue construido en el Parque Independencia para recibir las competencias.

Una segunda etapa prevé ampliar su capacidad hasta unas 7.000 personas para competencias deportivas y alrededor de 10.500 para espectáculos, con usos que incluyen deporte, cultura, ferias, congresos y actividades recreativas.

FOTO: El nuevo estadio proyecta usos deportivos, culturales, comerciales y de entretenimiento.

Y su futuro ya tiene un horizonte de largo plazo. La Municipalidad adjudicó por 30 años la concesión de la ex Rural, predio dentro del cual funciona el Arena, a una unión empresarial encabezada por Dale Play. La licitación apunta a desarrollar allí un polo cultural, comercial, gastronómico y de entretenimiento articulado con el nuevo estadio.

El dato amplía el concepto de legado. La expectativa para el Arena no pasa solamente por recibir un recital o una competencia una vez terminados los Suramericanos, sino por convertir el predio en un motor permanente de espectáculos, congresos, ferias, gastronomía y movimiento económico durante las próximas tres décadas. En definitiva, que la infraestructura construida para dos semanas pueda generar actividad durante treinta años.

Y Rosario tiene argumentos históricos para pensar que esa continuidad es posible. En 1982 la ciudad recibió los II Juegos Deportivos Cruz del Sur, antecedente directo de los actuales Juegos Suramericanos. Aquel acontecimiento produjo inversiones y ampliaciones de infraestructura que todavía forman parte del patrimonio deportivo rosarino. La propia Municipalidad considera que aquella competencia marcó un antes y un después para la ciudad por los escenarios que dejó.

Uno de ellos es el Estadio Cubierto Dr. Claudio L. Newell. Su construcción comenzó a fines de los años 70 y fue ampliado hasta su inauguración formal definitiva en 1982, año en que Rosario recibió tanto el Mundial de Vóley como los Juegos Cruz del Sur.

FOTO: El Estadio Cubierto de Newell's fue inaugurado en 1982 y continúa en actividad.

Más de cuatro décadas después, sigue teniendo actividad deportiva y justamente volvió a ser remodelado para Santa Fe 2026, con renovación de butacas, baños, impermeabilización, instalaciones eléctricas y mejoras de seguridad.

La historia volvió a repetirse en 2010. Para el Mundial femenino de hockey sobre césped se construyó en la zona oeste el Estadio Mundialista, escenario donde Las Leonas conquistaron el título.

FOTO: El Estadio Mundialista de Hockey fue construido para el Mundial femenino de 2010 y continúa en uso.

El torneo terminó, pero la cancha quedó. La Asociación de Hockey del Litoral obtuvo su uso y desde entonces es aprovechada por los clubes para entrenamientos y partidos. Incluso los reglamentos de la temporada 2026 mantienen allí finales y definiciones de sus campeonatos.

Nueve años después, el Mundial Juvenil de Rugby de 2019 dejó otra obra: la cancha construida dentro del óvalo del Hipódromo Independencia, homologada por World Rugby y equipada con drenaje, vestuarios y accesos específicos.

FOTO: La cancha construida para el Mundial Juvenil de Rugby 2019 en el Hipódromo Independencia.

Ese escenario volvió a encontrar un uso estable. Actualmente es la casa de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas. Lo que nació para recibir un Mundial juvenil se convirtió años después en la cancha de la primera franquicia profesional de rugby de Rosario.

Los tres casos permiten mirar Santa Fe 2026 desde otra perspectiva. El Cubierto de Newell's, el Estadio Mundialista de Hockey y la cancha del Hipódromo demuestran que en Rosario el concepto de legado no comienza con estos Juegos. Existen instalaciones nacidas o potenciadas por acontecimientos internacionales que continuaron funcionando mucho después de que terminó la competencia que justificó su construcción.

Ahora la escala es mayor. Al Centro Acuático y el Invencible Arena se suman el Invencible Rosario, la Cubierta Paseo XXI, las mejoras en clubes y espacios deportivos y las intervenciones urbanas asociadas al acontecimiento. En el Parque Independencia se consolidó un polo que combina instalaciones históricas con escenarios completamente nuevos.

Medellín ofrece otro antecedente que dialoga directamente con este proceso. La ciudad colombiana organizó los Juegos Suramericanos de 2010 y construyó una Villa con 621 departamentos distribuidos en 13 edificios. Allí se alojaron atletas y delegaciones; cuando terminó la competencia, las unidades fueron destinadas a 621 familias como viviendas de interés social.

FOTO: La Villa de los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 fue reconvertida en viviendas.

Santa Fe 2026 reproduce parte de esa lógica en sus tres sedes, aunque mediante modelos diferentes. En la capital provincial, la Villa Suramericana permitió completar y ampliar el complejo Esmeralda Este II, una obra habitacional que había quedado paralizada. A eso se suma la transformación del polo deportivo del CARD, con un nuevo estadio multipropósito y la renovación de la pista de atletismo, además del Centro de Tiro Deportivo construido en la cercana Recreo.

FOTO: El CARD de Santa Fe incorporó nuevas instalaciones y renovó su infraestructura para los Juegos.

Rafaela siguió otro camino. Allí los Juegos permitieron conformar prácticamente un nuevo polo deportivo en el oeste de la ciudad, con estadio multipropósito, velódromo cubierto, pista de BMX y skate park.

FOTO: El nuevo complejo de Rafaela también incluye una pista de BMX y un skate park.

Tres ciudades utilizaron así el mismo acontecimiento para atender necesidades diferentes: Rosario profundizó un proceso de transformación urbana y deportiva; Santa Fe fortaleció su infraestructura de alto rendimiento y habitacional; Rafaela incorporó escenarios especializados que hasta ahora no tenía.

Un legado que empieza una nueva etapa

El legado ya puede medirse en metros cuadrados construidos, viviendas, nuevas calles, estadios, piletas, pistas y espacios públicos. Cuando terminen los Juegos comenzará otra etapa: aprovechar ese capital y multiplicar su impacto.

El desafío será construir calendarios para los nuevos escenarios, atraer competencias nacionales e internacionales, facilitar el acceso de federaciones, clubes y deportistas y aprovechar los espacios multipropósito para actividades culturales, congresos, ferias y espectáculos.

A eso se suma una continuidad inmediata: Rosario fue elegida para recibir los Juegos Panamericanos Junior de 2029 y buena parte de la infraestructura estrenada ahora volverá a tener utilización continental dentro de apenas tres años.

FOTO: Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029.

Glasgow mostró que un evento puede acelerar la transformación de un sector urbano cuando las obras se piensan para sobrevivir. Medellín convirtió la vivienda temporaria de los atletas en hogares permanentes. Rosario, por su parte, ya tiene su propia historia de escenarios construidos para grandes competencias que siguieron teniendo vida después.

Santa Fe 2026 amplía esa tradición a una escala inédita para la provincia. Quedarán viviendas donde durante dos semanas dormirán atletas; un Centro Acuático que Rosario no tenía; nuevos estadios en las tres sedes; un velódromo cubierto en Rafaela; espacios deportivos renovados y sectores urbanos transformados.

Los Juegos terminarán el 26 de septiembre. Las obras, en cambio, seguirán allí: integradas a ciudades que ya no serán exactamente las mismas que antes de recibirlos.