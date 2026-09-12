Ferrero habló de la detención de Ludueña y rechazó la comparación del PJ con "Cañito" Flores

FOTO: Detuvieron a Omar Ludueña, el asesor legislativo de la UCR denunciado por abuso sexual.

La legisladora provincial de la UCR, Alejandra Ferrero, aseguró que solicitó el apartamiento de Omar Manuel Ludueña, el empleado de la Legislatura de Córdoba detenido en una investigación por presuntos abusos sexuales, apenas tomó conocimiento de la denuncia.

En diálogo con Cadena 3, aclaró que estaba asignado a su oficina, pero que no era un asesor contratado por ella. "Quiero dejar en claro primero que no era uno de mis asesores directos, sino que esta persona es un empleado de planta permanente que rindió un concurso en 2015", explicó. Según indicó, esa condición determina que su situación laboral dependa de las autoridades legislativas y no de una decisión suya.

Ferrero señaló que el martes 8 de septiembre conoció, a través de las redes sociales, el relato de una mujer que denunció haber sufrido abusos durante su infancia. Afirmó que ese mismo día impulsaron una presentación ante la Justicia y que envió una nota a la Presidencia de la Legislatura para pedir medidas sobre el empleado.

"Inmediatamente fuimos a la Justicia solicitando la investigación de estos hechos y yo giré una nota a la máxima autoridad de la Legislatura pidiendo que se lo desvincule, que se lo aparte y que tomen todas las medidas necesarias", sostuvo.

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FOTO: Alejandra Ferrero, legisladora de la UCR, se refirió a la detención de Omar Ludueña, empleado permanente de la Unicameral de Córdoba.

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La dirigente remarcó que no tiene facultades para despedirlo por tratarse de un trabajador de planta permanente. "Yo no tengo otra herramienta", expresó sobre la presentación que realizó. Sus declaraciones dieron cuenta del pedido de apartamiento, sin precisar qué resolución administrativa adoptaron las autoridades.

Ludueña fue detenido el viernes 11 de septiembre en el marco de una investigación por denuncias de presuntos abusos sexuales durante la infancia de dos hermanas. Ferrero dijo que ese día tomó conocimiento de la detención y de la imputación.

"Siempre manifesté desde el primer momento mi respeto y mi acompañamiento a la víctima", afirmó. También expresó su respaldo a que la Justicia investigue y determine las responsabilidades.

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• Qué dijo sobre los antecedentes

Consultada sobre si conocían denuncias anteriores, Ferrero aseguró que no habían recibido información que alertara sobre una situación de este tipo. "No teníamos absolutamente ninguna noticia, ningún murmullo, ni absolutamente nada", manifestó.

Indicó que Ludueña había sido presidente de un centro vecinal en dos oportunidades y sostuvo que en el certificado de antecedentes nacionales presentado ante la Legislatura no figuraban registros vinculados con estos hechos.

Al ser consultada específicamente por la documentación de su ingreso a planta permanente en 2015, aclaró: "Aparentemente presentó el certificado de antecedentes porque se lo tienen que haber pedido para poder ingresar".

La legisladora atribuyó el control del personal de planta a la Secretaría Administrativa y señaló que, según su conocimiento, a partir del caso del legislador Daniel Flores comenzaron a solicitarse también antecedentes provinciales.

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• Rechazó las comparaciones con el caso Flores

Ante una pregunta sobre la posibilidad de que el peronismo de Córdoba pidiera su renuncia y comparara la situación con la de Flores y su asesor José Villarreal, Ferrero rechazó esa equiparación.

"Claramente quieren emparentar algo que nada tiene que ver", sostuvo. Para diferenciar ambos casos, insistió en que Ludueña es empleado de planta permanente y en que ella solicitó medidas apenas conoció la denuncia.

"Tenemos una diferencia moral y ética absoluta con el peronismo en la forma de actuar", afirmó. En ese marco, acusó al oficialismo de haber intentado proteger a personas involucradas en otras causas judiciales.

"Nosotros no encubrimos", enfatizó, y aseguró que la postura del radicalismo es actuar ante denuncias contra quienes se desempeñen en instituciones públicas. “No me meto en el barro al que me quieren llevar”, agregó.

Finalmente, consultada por la detención de Ludueña, Ferrero respaldó la medida y el avance de la investigación. "Me parece bien que la Justicia actúe, lo detenga y lo investigue. Y después dará su veredicto", sostuvo.

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Entrevista de Guillermo López.