La fe que moviliza a Salta: peregrinos llegan a pie y en bici tras recorrer cientos de kilómetros

La ciudad de Salta vive horas cargadas de emoción con la llegada de cientos de peregrinos que recorrieron largas distancias para arribar a la Catedral Basílica, donde se encuentra el santuario del Señor y la Virgen del Milagro.

Desde pueblos y localidades alejadas, los fieles llegan caminando, en bicicleta y de distintas maneras para cumplir promesas, agradecer favores recibidos y pedir por la salud y el bienestar de sus familias.

Uno de los primeros contingentes en arribar fue el de Molinos, que llegó cerca de las 10.30 después de realizar el extenso recorrido a pie. Algunos peregrinos ingresaron cantando, saltando y hasta bailando, mientras otros lo hicieron acompañados por cruces, muletas o imágenes religiosas.

A un costado de la Catedral se instalaron vallas para que los vecinos puedan recibirlos. Los aplausos, las lágrimas y los abrazos se multiplicaron ante cada grupo que completaba el trayecto.

• Desde Catamarca, en bicicleta

También llegaron los biciperegrinos de Belén, Catamarca, mientras otro contingente proveniente de Santa María ingresaba a la ciudad. Los ciclistas recorrieron alrededor de 300 kilómetros para participar de las celebraciones.

Uno de ellos contó que el tramo entre Santa María y Tres Cruces fue particularmente difícil por el viento y el cansancio acumulado.

Informe de Elisa Zamora