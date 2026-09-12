La fe que moviliza a Salta: peregrinos llegan a pie y en bici tras recorrer cientos de kilómetros
Peregrinos de Salta, Catamarca y otras provincias arribaron a la Catedral tras recorrer cientos de kilómetros. La solidaridad de los salteños acompaña cada llegada, marcada por la emoción, las promesas y la fe.
12/09/2026 | 13:05Redacción Cadena 3
FOTO: Salta recibe a miles de peregrinos en su fiesta religiosa
FOTO: Salta recibe a miles de peregrinos en su fiesta religiosa
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Una mañana para todos
La ciudad de Salta vive horas cargadas de emoción con la llegada de cientos de peregrinos que recorrieron largas distancias para arribar a la Catedral Basílica, donde se encuentra el santuario del Señor y la Virgen del Milagro.
Desde pueblos y localidades alejadas, los fieles llegan caminando, en bicicleta y de distintas maneras para cumplir promesas, agradecer favores recibidos y pedir por la salud y el bienestar de sus familias.
Uno de los primeros contingentes en arribar fue el de Molinos, que llegó cerca de las 10.30 después de realizar el extenso recorrido a pie. Algunos peregrinos ingresaron cantando, saltando y hasta bailando, mientras otros lo hicieron acompañados por cruces, muletas o imágenes religiosas.
A un costado de la Catedral se instalaron vallas para que los vecinos puedan recibirlos. Los aplausos, las lágrimas y los abrazos se multiplicaron ante cada grupo que completaba el trayecto.
• Desde Catamarca, en bicicleta
También llegaron los biciperegrinos de Belén, Catamarca, mientras otro contingente proveniente de Santa María ingresaba a la ciudad. Los ciclistas recorrieron alrededor de 300 kilómetros para participar de las celebraciones.
Uno de ellos contó que el tramo entre Santa María y Tres Cruces fue particularmente difícil por el viento y el cansancio acumulado.
Informe de Elisa Zamora
Lectura rápida
¿Qué sucede en Salta? La ciudad de Salta recibe a cientos de peregrinos que llegan a la Catedral Basílica para visitar el santuario del Señor y la Virgen del Milagro.
¿Quiénes participan en la peregrinación? Cientos de fieles de diversas localidades, incluyendo un contingente de Molinos y biciperegrinos de Belén, Catamarca.
¿Cuándo llegan los peregrinos? Los peregrinos comenzaron a llegar en la mañana, cerca de las 10.30, y continúan arribando durante el día.
¿Dónde se realiza la peregrinación? La peregrinación se lleva a cabo en la Catedral Basílica de Salta, donde se encuentra el santuario.
¿Cómo llegan los peregrinos? Los fieles llegan caminando, en bicicleta y de distintas maneras, recorriendo largas distancias para cumplir promesas y agradecer favores.
¿Por qué es importante esta peregrinación? Es un momento de fe y agradecimiento, donde los peregrinos buscan salud y bienestar para sus familias.