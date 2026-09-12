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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

El sorteo número 5466 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el sábado 12 de septiembre a las 12:00, con el número 7001 en la cabeza, que representa "A primera (Agua)".

12/09/2026 | 12:15Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5466 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 12:00, destacándose el número a la cabeza 7001, que se interpreta como A primera (Agua).

1° 7001
2° 4840
3° 3781
4° 5002
5° 3568
6° 4530
7° 3865
8° 8175
9° 0511
10° 5949
11° 0761
12° 1913
13° 4101
14° 9442
15° 9013
16° 8491
17° 1255
18° 4590
19° 9523
20° 2250

Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos, ya que ofrecen la posibilidad de ganar importantes premios. Este sorteo en particular ha generado gran expectativa entre los apostadores.

La interpretación del número 7001 como A primera (Agua) resuena con aquellos que buscan significados en los números, añadiendo un elemento de interés cultural a la lotería.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5466 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7001, que representa "A primera (Agua)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Qué importancia tienen los resultados?
Los resultados son esperados por apostadores que buscan ganar premios significativos.

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