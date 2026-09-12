Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

El sorteo número 5466 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 12:00, destacándose el número a la cabeza 7001, que se interpreta como A primera (Agua).

1° 7001

2° 4840

3° 3781

4° 5002

5° 3568

6° 4530

7° 3865

8° 8175

9° 0511

10° 5949

11° 0761

12° 1913

13° 4101

14° 9442

15° 9013

16° 8491

17° 1255

18° 4590

19° 9523

20° 2250

Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos, ya que ofrecen la posibilidad de ganar importantes premios. Este sorteo en particular ha generado gran expectativa entre los apostadores.

La interpretación del número 7001 como A primera (Agua) resuena con aquellos que buscan significados en los números, añadiendo un elemento de interés cultural a la lotería.