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Turismo Carretera: El frío obliga a suspender la actividad de pista en el Rosendo Hernández

El congelamiento de partes vitales en los impulsores, hizo que los comisarios técnicos y deportivos decidan detener los ensayos. Se aguarda la evolución del clima para determinar nuevas medidas. VIDEO

12/09/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

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Terminada la primera actividad de ensayos de la categoría TC Pista, y con la precipitación nívea continua desde el comienzo de los ensayos, los Comisarios Deportivos de la Fecha 11 de Turismo Carretera que se disputa en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de San Luis, decidieron la suspensión de la actividad, antes de la primera salida del TC.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La decisión se tomó cuando los Comisarios Técnicos les presentaron un informe que refería situaciones de congelación los mecanismos de los carburadores que impedían el normal comando de los coches.

Así, se lo explicó a C3M el jefe del Departamento Técnico ACTC, el Ing. Alejandro Iuliano

AI- Buen día para vos y para toda la gente de Cadena 3. Sí, iniciada la actividad del TC Pista alrededor de las 9.30 de la mañana, empezaron a circular los autos por la pista y empezamos a ver que había algunos despistes y algunas entradas a boxes con los carburantes trabados. Los motoristas verificaron que se había generado hielo en el eje del cuerpo de mariposas y ese hielo trababa el eje y lo dejaba en una posición distinta a la del pedal.

Entonces con ese reporte, informé al comisario deportivo de esta situación y decidieron terminar la segunda tanda del grupo B del TC Pista y a partir de ahí decidieron suspender la actividad porque es una situación insegura para el piloto y el público en general. 

C3M- ¿Cómo podría seguir el resto de la jornada, porque el clima no va a cambiar, aparentemente, Ingeniero, no? 

AI- Sí, se espera que un poco más adelante baje la precipitación, digamos la caída de esta agua-nieve que está en este momento y entendemos que bajando un poco la precipitación y subiendo un poquito la temperatura, más allá de algún trabajo que se pueda hacer en el vano motor para mandar un poco de aire caliente al carburador, se puede llegar a hacer una pequeña clasificación y quizás un entrenamiento para el TC. ¿No? Porque si salimos a clasificar en esta condición de pista, sin haber pisado, también es bastante riesgoso. Así que hay que esperar un poquito cómo se va desarrollando la actividad y tratar de hacer todos los trabajos para que los autos puedan girar.

Cadena 3  Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis. Fotos C3M

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