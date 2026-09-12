River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha positiva en la era Ponzio

FOTO: River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha en la era Ponzio (Foto: @RiverPlate).

FOTO: River visita a Atlético Tucumán en busca de afianzar su racha en la era Ponzio (Foto: @RiverPlate).

River Plate visita este sábado a Atlético Tucumán a partir de las 17.30 en el Monumental José Fierro, en un compromiso correspondiente a la novena jornada de la Zona B del Torneo Clausura.

El choque contará con el arbitraje principal de Andrés Gariano, mientras que Silvio Trucco se hará cargo de la asistencia desde el VAR.

El conjunto de Núñez llega a este cruce en un momento favorable bajo la conducción técnica de Leonardo Ponzio, tras cosechar dos victorias consecutivas frente a Banfield e Independiente Rivadavia. Los de Núñez buscan un tercer triunfo en línea —un hito que se les negó durante las etapas de Eduardo Coudet y el segundo ciclo de Marcelo Gallardo— para acomodarse en la zona de clasificación a los playoffs.

Por su parte, la escuadra tucumana, conducida por Julio César Falcioni, atraviesa una racha positiva de cinco encuentros sin conocer la derrota. El Decano viene de lograr una importante victoria como visitante frente a Racing Club en Avellaneda, aunque acarrea una materia pendiente en condición de local, donde no celebra un triunfo desde el pasado 20 de marzo.

En la alineación de la visita, el entrenador mantendría la base que viene dando resultados. El once inicial saldría con Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en la defensa; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván en la zona media; Thiago Almada como enlace; y la dupla ofensiva integrada por Sebastián Driussi y Ángel Correa.

En tanto, el combinado norteño alinearía desde el comienzo a Luis Ingolotti en la portería, resguardado por Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván. El mediocampo estaría compuesto por Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola, dejando en el ataque a la dupla conformada por Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

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