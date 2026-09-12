Fórmula 2: Varrone abandona tras un choque en la primera vuelta del GP de España

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) se vio obligado a abandonar en la primera vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de España de Fórmula 2 debido a un choque. Varrone, quien partió desde el decimoctavo lugar, fue impactado por el indio Kush Maini (ART Grand Prix), que no respetó el radio de giro en una curva del Circuito de Madrid, provocando el incidente que dejó fuera de competencia al argentino.

Este nuevo contratiempo se suma a un fin de semana para el olvido para Varrone, ya que el viernes había estado involucrado en un fuerte accidente durante la clasificación. La situación ha sido difícil para el piloto, que sigue buscando recuperar el ritmo en la temporada.

En cuanto a los resultados de la carrera, el triunfo fue para el japonés Ritomo Miyata (Hitech), mientras que el podio se completó con el brasileño Emerson Fittipaldi Jr. (AIX Racing) y el neerlandés Laurens Van Hoepen (Trident). Varrone no fue el único piloto afectado, ya que otros competidores también enfrentaron desafíos en la pista.

Además, los pilotos que lograron sumar puntos en esta carrera fueron el mexicano Noel León (Campos Racing), el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), el brasileño Rafael Camara (Invicta Racing), el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport) y el español Mari Boya (PREMA Racing).

Con este resultado, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) se mantiene como líder del campeonato con 177 puntos, aunque Camara ha reducido la distancia a solo ocho unidades. La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, programada para las 6:25 de la mañana (hora de Argentina).