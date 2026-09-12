La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.

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El número de sorteo 41355 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 3864, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).

1° 3864

2° 2782

3° 5485

4° 5437

5° 0171

6° 2866

7° 1867

8° 0228

9° 0118

10° 0284

11° 8541

12° 9406

13° 7102

14° 1404

15° 1182

16° 0960

17° 2322

18° 6816

19° 4587

20° 8138

Los números ganadores de LA PREVIA son esperados con gran expectativa por los apostadores, quienes confían en su suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, que se realiza semanalmente, es una de las opciones más populares entre los jugadores de azar en Argentina.