La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.
El sorteo número 41355 de La Previa se realizó el sábado 12 de septiembre a las 10:15, destacando el número 3864, que representa "A primera (Llanto)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41355 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 10:15, destacando el número a la cabeza 3864, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).
1° 3864
2° 2782
3° 5485
4° 5437
5° 0171
6° 2866
7° 1867
8° 0228
9° 0118
10° 0284
11° 8541
12° 9406
13° 7102
14° 1404
15° 1182
16° 0960
17° 2322
18° 6816
19° 4587
20° 8138
Los números ganadores de LA PREVIA son esperados con gran expectativa por los apostadores, quienes confían en su suerte para obtener premios significativos. Este sorteo, que se realiza semanalmente, es una de las opciones más populares entre los jugadores de azar en Argentina.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41355 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3864.
¿Qué significa el número 3864?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Llanto)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.