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Emmanuel Mammana fue operado de urgencia tras un grave accidente en el partido contra Newell's

El defensor central sufrió la fractura de múltiples costillas, lo que le produjo un neumotórax tras un choque en el partido que terminó 1-1.

12/09/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

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Emmanuel Mammana terminó en Cuidados Intensivos.

FOTO: Emmanuel Mammana terminó en Cuidados Intensivos.

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Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Emmanuel Mammana, defensor de Vélez, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia luego de un fuerte impacto que sufrió en el partido contra Newell's, quedando internado en Cuidados Intensivos.

El jugador experimentó múltiples fracturas de costillas, lo que resultó en un neumotórax, tras un choque con el arquero de su equipo, Tomás Marchiori, durante un centro a los 10 minutos del segundo tiempo en un encuentro que culminó 1-1.

Vélez comunicó a través de sus redes sociales que "Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax".

Además, el club aclaró que el defensor fue operado en el Sanatorio de la Mujer, donde se le colocó un tubo de drenaje pleural. Actualmente, Mammana se encuentra estable, en Cuidados Intensivos por precaución.

El comunicado finalizó señalando que "se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales".

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Emmanuel Mammana?
Sufrió un fuerte golpe que resultó en múltiples fracturas de costillas y un neumotórax.

¿Dónde fue operado?
Fue operado en el Sanatorio de la Mujer.

¿Cómo está Mammana actualmente?
Se encuentra estable, en Cuidados Intensivos por precaución.

¿Qué es un neumotórax?
Es la acumulación de aire en la cavidad pleural que puede colapsar el pulmón.

¿Qué espera el club de la evolución de Mammana?
Se espera una evolución clínica satisfactoria y posible intervención quirúrgica adicional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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