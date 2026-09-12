Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 6°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste, contribuyendo a las condiciones frescas del día. La presión atmosférica se mantiene en 1031 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indica el termómetro. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentan con un clima variado. Para el domingo 13 de septiembre, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 13°, con cielo despejado. El lunes 14 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 14°, también con cielo despejado. El martes 15 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 12°, con algunas nubes. Finalmente, el jueves 17 de septiembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 17°, con cielo nublado.