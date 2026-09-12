Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

El clima en Tucumán para este sábado 12 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, con 10 kilómetros.

Durante el día, se prevé que las temperaturas fluctúen entre una mínima de 5° y una máxima de 17°. Las condiciones del cielo seguirán mayormente nubladas, lo que podría influir en la percepción térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1029 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que continúe soplando a una velocidad moderada, lo que podría generar un leve descenso en la sensación térmica. La alta humedad, combinada con el viento, puede hacer que el clima se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las temperaturas. El domingo 13 de septiembre se anticipa una mínima de 1° y una máxima de 8°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 14, las temperaturas oscilarán entre 5° y 17°, con cielo nublado. A partir del martes 15, se espera un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 27° hacia el fin de la semana.