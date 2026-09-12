FOTO: La Avenida de Mayo será el escenario de una gran feria multicultural con 50 países

La Avenida de Mayo se transformará mañana en un vibrante espacio de intercambio cultural con BA Celebra Colectividades, que se llevará a cabo de 12 a 18, entre Bolívar y 9 de Julio.

Este evento ofrecerá una amplia variedad de comidas de diferentes continentes, incluyendo Europa, Asia, África y América. Además, se realizarán espectáculos folclóricos y talleres que abarcan desde la cocina calabresa hasta la danza griega, así como actividades relacionadas con la yerba mate y el tejido lituano, en un recorrido pensado para disfrutar en familia.

Un centenar de asociaciones, clubes e instituciones de 50 países estarán presentes con más de 130 puestos dedicados a la gastronomía, vestimenta y artesanías, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Los platos típicos serán los protagonistas, destacando especialidades de Brasil, Bolivia, Colombia, México, Perú, Paraguay, España, Grecia, Italia, Hungría, India, Líbano y Japón, entre otros.

En el escenario se presentarán el conjunto de Danzas Folclóricas Ucranias Prosvita, el grupo de baile armenio Masís, la agrupación folclórica gallega Miña Terra, la Alianza por Venezuela Aguaitacamino y el dúo coreano de tango integrado por Kim Tae Eun y Marcos.

"Celebramos a las colectividades que se arraigaron en la Ciudad y le aportaron una riqueza patrimonial y cultural única. Queremos que todos los vecinos y turistas puedan disfrutar las tradiciones que llegaron para quedarse y que nos distinguen como porteños", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Entre las actividades, habrá un taller de tejidos artesanales lituanos, introducción al horó búlgaro, danzas tradicionales griegas y francesas, y talleres de guitarra y canto de Brasil y cocina de Calabria.

También se ofrecerán actividades sobre la elaboración de la arepa, la influencia de los ritmos afrobahianos en la música popular argentina, y la cultura paraguaya a través del ñandutí, junto a charlas sobre experiencias migratorias.

En colaboración con el Museo del Mate, se llevarán a cabo charlas sobre el viaje cultural de la yerba mate, los países donde se consume y las diversas formas de prepararla.

Este evento es organizado por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, el Centro Armenio y organizaciones de países como China, Croacia, Cuba, Francia, Haití, Honduras, Irlanda, Italia, Japón, México, Venezuela, Senegal, Rusia y Lituania, entre otros.