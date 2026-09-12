Fórmula 1: Colapinto clasificó 9° en Madrid, donde Norris le birló la pole a Kimi sobre el cierre

Lando Norris se hizo con la pole position para el Gran Premio de España de Fórmula 1 inaugural de la nuevaz pista ''Madring'' -5.416 mts.- en Madrid, gracias a un esfuerzo espectacular en los últimos instantes, superando a Kimi Antonelli (Mercedes) y a Max Verstappen (Red Bull) para alcanzar el primer puesto. Otra gran actuación fue la de Franco Colapinto colocando 9° su Alpine.

El argentino atravesó consistentemente las fases previas a la Q3, a pesar sufrir una pequeña espantada durante la Q2 en la curva 'Monumental', donde logró corregir su A526 y salvarlo de un fuerte golpe contra las barreras. Tras lo cual, volvió a pista en el final del segmente y colocó la P8. En la parte final, hizo una primera vuelta lógica para quedar delante de Lindblad y la mejoró 3/10 de segundo con la segunda vuelta para quedar como el mejor coche de los del pelotón del medio.

En un desenlace de la Q3 sumamente ajustado, el vigente campeón del mundo superó a todos sus rivales con un tiempo de 1:31.824, dominando el nuevo circuito para sumar la decimonovena *pole position* de su carrera.

Lewis Hamilton había ocupado provisionalmente la primera posición tras las primeras vueltas, pero finalmente cayó al cuarto puesto, por delante de Charles Leclerc y del segundo Mercedes, pilotado por George Russell.

Oscar Piastri sufrió una nueva y frustrante desventaja respecto a su compañero de equipo en McLaren al terminar séptimo; Liam Lawson, Franco Colapinto y Arvid Lindblad —quien se había recuperado bien de su accidente previo en los Libres 2 (FP2)— completaron el *top 10* de la clasificación.

A pesar de haber estado en los puestos de cabeza durante todo el fin de semana, Audi no logró pasar a la Q3; Nico Hülkenberg se tuvo que conformar con la undécima posición, por delante de su compañero de equipo Gabriel Bortoleto.

Justo detrás, Esteban Ocon superó a su compatriota Pierre Gasly —quien había logrado la *pole* la semana anterior— para hacerse con el decimotercer puesto, seguido por Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y el Williams principal de Alex Albon.

Fue una jornada poco satisfactoria para la afición local, ya que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso quedaron eliminados en la primera fase de la clasificación; además, Sainz será investigado por un incidente en el que obstaculizó a otro piloto.

Terminaron la sesión justo por delante de la pareja de Cadillac formada por Sergio Pérez y Valtteri Bottas (este último fue el piloto presuntamente obstaculizado por Sainz). Ni Ollie Bearman ni Lance Stroll llegaron a salir a pista: Haas no pudo reparar el coche del británico tras su accidente en los Libres 3 (FP3), mientras que el piloto de Aston Martin permaneció en el garaje debido a un posible problema de presión de agua.

La palabra clave -L. Norris, P1-

"Estoy impactado, me sorprende un poco estar aquí ahora, pero, madre mía, probablemente haya sido una de las mejores vueltas de toda mi carrera", dijo Norris. "Muy, muy contento, muy orgulloso y muy feliz por el equipo. Fue una de esas vueltas en las que todo encajó a la perfección. Tenía claro lo que quería hacer, pero quedaba ver si mi cabeza me permitiría ejecutarlo en la última vuelta; al final, todo salió prácticamente perfecto. Estoy muy contento: es de esas vueltas en las que miras el tiempo al terminar y piensas: ''Madre mía, ha sido increíble''".

¿Qué sigue?

El Gran Premio de España de 2026 comenzará el domingo a las 10:00 hora argentina, sobre 57 vueltas.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com