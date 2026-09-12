FIA Fórmula 2: Un toque dejó afuera del Sprint a Varrone, Miyata se lleva su primera victoria

Ritomo Miyata ofreció una actuación segura para lograr su primera victoria en la FIA Fórmula 2 durante la histórica primera Carrera Sprint de Madrid. El argentino Nicolás Varrone continúa su mala racha y abandonó por un toque en el comienzo.

El intemperante piloto indio lo embistió en la mitad de una curva y lo dejó fuera de carrera. Nico venía de un golpe que le impidió clasificar, luego de haber hecho una buena P2 entrenando. Corriendo en el fondo, la increíble maniobra de Maini le impidió sumar más giros en la nueva pista madrileña.

Miyata de Hitech se hizo con el liderato en la salida y gestionó con maestría dos relanzamientos tras la intervención del coche de seguridad para llevarse el triunfo. Emerson Fittipaldi, de AIX Racing, logró su primer podio al terminar segundo, por delante de Laurens van Hoepen, del equipo TRIDENT.

Mientras que León fue cuarto, superando a Stenshorne. Câmara mantuvo a Dunne a sus espaldas para asegurarse la sexta plaza, y Boya se llevó el último punto al terminar octavo. Miyata y Hitech celebran su primera victoria de la temporada

La palabra clave – Ritomo Miyata, Hitech

"Por fin hemos ganado una carrera. Gracias a Hitech, a Morizo-san y a Toyota Gazoo Racing, que siempre han apoyado mi carrera, y también gracias a mi familia, a mi novia y a mis seguidores. Hemos logrado una victoria en una carrera de F2. Pero mañana tenemos otra carrera, así que debemos dar lo mejor de nosotros; nos vemos mañana".

Así quedó el campeonato

Nikola Tsolov sigue liderando la clasificación de pilotos con 177 puntos, seguido por Rafael Câmara en segunda posición con 169. Gabriele Minì es tercero con 147 puntos, por delante de Alexander Dunne (120 puntos), mientras que Noel León ocupa el quinto lugar, a un punto de distancia.

Campos Racing encabeza la clasificación por equipos con 296 puntos, e Invicta Racing ocupa el segundo puesto con 247. Rodin Motorsport es tercero con 186 puntos —aventajando por solo dos a MP Motorsport—, y ART Grand Prix se sitúa quinto con 151.

Lo que sigue

Los pilotos tendrán una nueva oportunidad de lograr la victoria en Madrid, ya que volverán a la pista el domingo por la mañana para disputar la Carrera Principal. La salida está programada para las 6:25, hora argentina.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fiaformula2.com