Al límite: la espectacular reacción de Colapinto para evitar un choque en Madrid

FOTO: Colapinto evitó un choque en Madrid con una maniobra al límite. (Captura de video)

Franco Colapinto evitó un accidente con una rápida reacción al volante durante la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el circuito de Madrid. El argentino logró controlar su Alpine cuando un fuerte sobreviraje lo puso en riesgo de chocar contra el muro en la curva La Monumental.

El episodio ocurrió durante la Q2. El auto perdió estabilidad en la parte trasera y comenzó a moverse de un lado a otro, lo que obligó al piloto a corregir la trayectoria. Su respuesta le permitió recuperar el control y continuar en pista.

Tras superar ese momento de tensión, Colapinto consiguió avanzar a la Q3 por cuarta vez en la temporada y cerró la clasificación en el noveno puesto.

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La Monumental, una curva de marcada inclinación, concentró buena parte de la atención durante la previa por su dificultad técnica. Se trata de uno de los sectores más exigentes del trazado madrileño, que debutó este año en la categoría.

La jornada también estuvo marcada por los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman durante la tercera práctica libre. El incidente del británico redujo el tiempo disponible de esa sesión, en un fin de semana en el que los pilotos debieron adaptarse a un circuito nuevo y con escasas referencias previas.

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