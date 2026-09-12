Los escaneos de calcio cardíaco: ¿quiénes realmente los necesitan según un nuevo estudio?

Los escaneos de calcio coronario se han convertido en una herramienta popular para evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca en las personas. Este procedimiento rápido y relativamente económico utiliza una tomografía computarizada para medir la acumulación de calcio en las arterias que suministran sangre al corazón.

Sin embargo, una nueva investigación realizada por Northwestern Medicine sugiere que el beneficio de estos escaneos podría ser más limitado de lo que se pensaba, enfocándose en un grupo más específico de pacientes.

En este estudio, se siguió a más de 6,000 adultos durante 10 años. Los investigadores descubrieron que, para la población general, añadir un puntaje de calcio coronario solo mejoró ligeramente las estimaciones de riesgo de enfermedad cardíaca proporcionadas por el cálculo PREVENT, una herramienta de la American Heart Association que evalúa el riesgo cardiovascular.

Cómo funcionan los escaneos de calcio cardíaco

El cálculo PREVENT estima la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en los próximos 10 o 30 años, utilizando información de salud comúnmente disponible, como presión arterial, colesterol, edad y sexo.

Por otro lado, un escaneo de calcio coronario busca placas de calcio en las arterias coronarias. El puntaje resultante refleja la cantidad de placa calcificada detectable. En general, un puntaje más alto se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular futura.

Los hallazgos recientes indican que los puntajes de calcio son especialmente útiles cuando el cálculo PREVENT coloca a un paciente en una categoría de riesgo intermedio o borderline. En estos casos, el escaneo adicional proporciona una indicación más clara de quién tiene mayor o menor probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular.

La autora principal del estudio, Dr. Nilay Shah, profesor asistente de medicina en la división de cardiología de la Feinberg School of Medicine de Northwestern University, comentó: "Los escaneos de calcio coronario se están volviendo más accesibles y menos costosos. Nuestros hallazgos sugieren que no todos necesitan o se beneficiarán de un escaneo de calcio coronario para predecir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular".

Comparación de predicciones con resultados reales

Para determinar cuánta información adicional proporcionan los escaneos de calcio, el equipo de Shah examinó datos de más de 6,000 adultos de entre 45 y 79 años que participaron en el Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis.

Al inicio del estudio, cada participante recibió un puntaje de calcio coronario y una estimación PREVENT de su probabilidad de sufrir un evento cardiovascular en los siguientes 10 años. A lo largo de la siguiente década, el 6% de los participantes sufrió un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Al comparar las predicciones que incluían los puntajes de calcio con las basadas solo en PREVENT, la mejora general fue modesta.

La discriminación del modelo, que mide la efectividad para distinguir entre quienes experimentarán o no un evento cardiovascular, solo aumentó ligeramente de 0.73 a 0.75 al incluir los puntajes de calcio.

Sin embargo, cuando se enfocaron en aquellos cuyos puntajes PREVENT los ubicaron en categorías de riesgo intermedio o borderline (con un riesgo de 3% a 9% de enfermedad cardíaca en 10 años), la inclusión del puntaje de calcio resultó en una mejora significativa en la predicción de eventos cardiovasculares futuros.

Identificando a los pacientes que más se beneficiarán

Aproximadamente el 10% de los adultos en EE.UU. de entre 30 y 79 años tienen enfermedad cardiovascular, que sigue siendo la principal causa de muerte en el país. Sin embargo, muchos ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares pueden prevenirse, según Shah.

Identificar con precisión el riesgo de un paciente puede ayudar a los médicos a determinar quién se beneficiará más de tratamientos preventivos, como los estatinas, que reducen el colesterol y el riesgo cardiovascular.

Los resultados del estudio también apoyan la utilidad clínica del relativamente nuevo cálculo PREVENT. Sin los resultados del escaneo de calcio, PREVENT demostró un buen desempeño en la predicción del riesgo cardiovascular.

Preguntas que aún necesitan respuestas

Los investigadores señalaron que se necesitan estudios adicionales para determinar cuánto mejoran los puntajes de calcio las estimaciones de PREVENT en ciertas poblaciones, incluyendo grupos de mayor riesgo como los adultos de origen sudasiático y filipino. También se requiere más investigación en personas más jóvenes, ya que los participantes del estudio tenían entre 45 y 79 años al inicio.

El estudio fue publicado el 26 de agosto en JAMA y fue respaldado por la American Heart Association y el National Heart, Lung, and Blood Institute.