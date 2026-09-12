Un estudio de 1.9 millones de personas revela un vínculo entre el TDAH y problemas digestivos

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Warwick analizó datos de más de 1.9 millones de personas y descubrió una asociación notable entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y problemas de salud digestiva. Aquellos diagnosticados con TDAH presentaron casi el doble de probabilidades de sufrir estreñimiento, un 58% más de probabilidades de desarrollar síndrome del intestino irritable, y más de cuatro veces la probabilidad de encopresis, que es la pérdida de control de los intestinos.

En términos generales, se observó que las personas con TDAH eran casi un 50% más propensas a experimentar síntomas gastrointestinales en comparación con quienes no padecen este trastorno. Algunos problemas específicos mostraron asociaciones aún más fuertes, lo que indica la necesidad de investigar más a fondo esta conexión.

Pruebas crecientes sobre la conexión entre el TDAH y el intestino

Se estima que el TDAH afecta aproximadamente al 5% de los niños y entre el 3% y 4% de los adultos a nivel mundial, con un aumento notable en las tasas de diagnóstico en las últimas cuatro décadas. Aunque los problemas digestivos ya han sido documentados en personas con trastorno del espectro autista, hasta ahora no se había tenido una visión completa sobre la frecuencia de los síntomas gastrointestinales en individuos con TDAH.

El estudio, publicado en el Journal of Attention Disorders, representa la primera revisión sistemática dedicada específicamente a los síntomas gastrointestinales en el TDAH. Los investigadores compilaron datos de estudios realizados en países como Estados Unidos, Suecia, Alemania y Corea del Sur, abarcando a participantes de entre 2 y 65 años.

La coautora principal, Sarah Blake, estudiante de medicina en la Warwick Medical School, comentó: "Casi todos los síntomas gastrointestinales que analizamos, como el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable e incluso la indigestión, parecieron estar asociados con el TDAH. Estos síntomas pueden tener un impacto real en la vida diaria, pero podrían pasarse por alto si el enfoque se centra únicamente en el TDAH".

Posibles explicaciones para el vínculo

Los investigadores aún no han determinado por qué el TDAH y los problemas digestivos parecen estar conectados, pero existen varias posibilidades que podrían contribuir a esta relación. Rasgos asociados al TDAH, como la impulsividad y los patrones de alimentación irregulares, podrían influir en la salud digestiva. Además, los medicamentos utilizados para tratar el TDAH pueden tener efectos secundarios gastrointestinales, como el estreñimiento.

Otro factor potencial podría ser el microbioma intestinal. Estudios previos han vinculado el TDAH con diferencias en las bacterias intestinales, lo que podría influir en la comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro a través del nervio vago, una de las principales vías del cuerpo que conecta el intestino y el cerebro.

Consideraciones para los médicos

Los investigadores sugirieron que los clínicos que atienden a personas con TDAH deben estar atentos a la posibilidad de que también presenten síntomas gastrointestinales y considerar preguntar a sus pacientes sobre problemas digestivos durante las consultas. Aquellos que experimenten síntomas gastrointestinales más complicados podrían beneficiarse de la asistencia de un dietista o gastroenterólogo.

Es importante señalar que los hallazgos indican una asociación y no prueban que el TDAH cause problemas digestivos. Se requerirá más investigación para determinar cuántos de estos vínculos pueden involucrar factores biológicos subyacentes y cuántos pueden estar relacionados con medicamentos u otras influencias. Dr. Saran Shantikumar, profesor clínico asociado en la Warwick Medical School, afirmó: "No podemos afirmar que el TDAH cause estos problemas intestinales, ni exactamente qué está impulsando este vínculo, pero el patrón es lo suficientemente notable como para merecer atención. Los médicos que atienden a personas con TDAH podrían considerar preguntar sobre síntomas gastrointestinales, especialmente si afectan la calidad de vida".