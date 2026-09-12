Alerta amarilla por lluvias y nevadas en el oeste de Córdoba
El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 15 y 35 milímetros de lluvia y entre 5 y 10 centímetros de nieve en las zonas más altas. Los valores podrían superarse de forma puntual. Los detalles.
12/09/2026 | 07:12Redacción Cadena 3
FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, con neblina y aguanieve (Foto: @PoliciaCbaOf)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y nevadas para distintos sectores del oeste y noroeste de Córdoba durante este sábado 12 de septiembre.
La alerta por lluvias alcanza sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.
Se estiman acumulados de entre 15 y 35 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Dentro de la región comprendida por este aviso, las precipitaciones serán en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.
Por su parte, la alerta por nevadas abarca una franja serrana del oeste provincial y afecta a sectores de los departamentos Punilla, Colón, Pocho, San Alberto, San Javier, Santa María, Calamuchita y Río Cuarto.
El SMN anticipó lluvias y nevadas, con una acumulación de nieve que podría alcanzar entre 5 y 10 centímetros en las zonas de mayor altura, aunque esos registros también podrían superarse en puntos aislados.
En los sectores más bajos alcanzados por esta última advertencia, las precipitaciones podrán presentarse como lluvia y nieve mezcladas, o únicamente como lluvia.
/Inicio Código Embebido/
Invierno que se siente. Impresionantes imágenes: la nieve volvió a las Altas Cumbres y congeló la ruta
La nevada comenzó anoche en la zona de La Posta y obligó a interrumpir la ruta E-34. La Policía Caminera decidió el cierre preventivo, que aún se mantiene.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué emitió el SMN? El SMN emitió alertas amarillas por lluvias y nevadas en Córdoba.
¿Quiénes están afectados por las alertas? Los departamentos afectados son Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Punilla, Colón, Santa María, Calamuchita y Río Cuarto.
¿Cuándo se emitieron las alertas? Las alertas fueron emitidas para el sábado 12 de septiembre.
¿Cómo se presentarán las precipitaciones? Las precipitaciones se presentarán como nieve, aguanieve o lluvia, dependiendo de la altura.
¿Por qué se emitieron las alertas? Se emitieron por acumulados de 15 a 35 milímetros de lluvia y entre 5 y 10 centímetros de nieve en zonas elevadas.