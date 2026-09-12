Alerta amarilla por lluvias y nevadas en el oeste de Córdoba

FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, con neblina y aguanieve (Foto: @PoliciaCbaOf)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y nevadas para distintos sectores del oeste y noroeste de Córdoba durante este sábado 12 de septiembre.

La alerta por lluvias alcanza sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

Se estiman acumulados de entre 15 y 35 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Dentro de la región comprendida por este aviso, las precipitaciones serán en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

Por su parte, la alerta por nevadas abarca una franja serrana del oeste provincial y afecta a sectores de los departamentos Punilla, Colón, Pocho, San Alberto, San Javier, Santa María, Calamuchita y Río Cuarto.

El SMN anticipó lluvias y nevadas, con una acumulación de nieve que podría alcanzar entre 5 y 10 centímetros en las zonas de mayor altura, aunque esos registros también podrían superarse en puntos aislados.

En los sectores más bajos alcanzados por esta última advertencia, las precipitaciones podrán presentarse como lluvia y nieve mezcladas, o únicamente como lluvia.

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