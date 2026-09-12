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Incendio total: se prendió fuego un Peugeot 206 en Cochabamba al 4200

Las llamas fueron controladas por una dotación que llegó al lugar minutos después de iniciado el operativo. El fuego no alcanzó construcciones cercanas.

12/09/2026 | 08:49Redacción Cadena 3 Rosario

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El Peugeot 206 completamente quemado.

FOTO: El Peugeot 206 completamente quemado.

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Un vehículo se incendió este sábado por la mañana en Cochabamba al 4200, en Rosario. El episodio ocurrió alrededor de las 7.07 y demandó la intervención de una dotación de Bomberos.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que un Peugeot 206 estaba completamente tomado por las llamas, al punto de que no era posible distinguir el color del rodado. La dotación desplegó una línea de ataque de 44 milímetros, alimentada desde el cuerpo de bomba de la unidad, y logró sofocar por completo el fuego.

Como consecuencia del incendio, el vehículo sufrió daños totales. No hubo personas heridas ni propagación hacia viviendas o bienes linderos. En el lugar se encontraba el propietario del auto y personal del Comando Radioeléctrico. Los bomberos finalizaron las tareas y regresaron al cuartel a las 7.45, sin novedades en el personal ni en el material.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un vehículo se incendió en Rosario.

¿Quién intervino? La dotación de Bomberos fue la encargada de sofocar el incendio.

¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió el sábado por la mañana, alrededor de las 7.07.

¿Dónde tuvo lugar? En Cochabamba al 4200, en Rosario.

¿Cómo fue el incendio? Un Peugeot 206 quedó completamente consumido por las llamas.

¿Por qué es relevante? No hubo heridos y el fuego no se propagó a otras propiedades.

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