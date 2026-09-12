Causa por abuso sexual en San Luis: elevan a juicio a hombre acusado de agredir a su hija

FOTO: justicia avanza en un caso de abuso que involucra a una niña

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El Juzgado de Garantía número cuatro de San Luis dispuso elevar a juicio una causa en la que un hombre está acusado de presunto abuso sexual contra su hija cuando era niña, quien presenta discapacidad intelectual.

La fiscalía pidió una pena de 10 años de prisión, mientras que la defensa cuestionó la acusación y anticipó que podría recurrir la decisión.

Ahora deberá fijarse la fecha para el debate oral.

Informe de Alejandro Heredia.