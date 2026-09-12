Causa por abuso sexual en San Luis: elevan a juicio a hombre acusado de agredir a su hija
La fiscalía pidió una pena de 10 años de prisión, mientras que la defensa cuestionó la acusación y anticipó que podría recurrir la decisión.
12/09/2026 | 09:05Redacción Cadena 3
FOTO: justicia avanza en un caso de abuso que involucra a una niña
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Panorama Federal
El Juzgado de Garantía número cuatro de San Luis dispuso elevar a juicio una causa en la que un hombre está acusado de presunto abuso sexual contra su hija cuando era niña, quien presenta discapacidad intelectual.
La fiscalía pidió una pena de 10 años de prisión, mientras que la defensa cuestionó la acusación y anticipó que podría recurrir la decisión.
Ahora deberá fijarse la fecha para el debate oral.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué causa se eleva a juicio? Un hombre está acusado de presunto abuso sexual contra su hija con discapacidad intelectual.
¿Quién pidió la pena? La fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión.
¿Quién cuestionó la acusación? La defensa del acusado cuestionó la acusación y anticipó un posible recurso.
¿Qué falta establecer? Se debe fijar la fecha para el debate oral.
¿Quién informa sobre el caso? El informe es de Alejandro Heredia.