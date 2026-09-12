Inauguración de los Suramericanos: iluminan el Paraná para mostrar la hidrovía al mundo

FOTO: La propuesta contempla la iluminación de un tramo de aproximadamente 100 metros del río.

El río Paraná será parte del escenario de la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos, que se realizará este sábado 12 de septiembre frente al Monumento Nacional a la Bandera. Durante el acto, CIARA-CEC llevará adelante una intervención especial para destacar el valor de la Hidrovía y su vínculo con la producción y el comercio exterior argentino.

La propuesta contempla la iluminación de un tramo de aproximadamente 100 metros del río. Además, un buque remolcador navegará frente al Monumento a la Bandera acompañado por los barcos Panamax que se encontrarán circulando por el canal, en una puesta que buscará integrar el río con el escenario principal.

La acción apunta a mostrar a la Hidrovía como una vía estratégica para conectar la producción argentina y el complejo agroindustrial santafesino con los mercados internacionales. Así, el mismo río que diariamente sostiene una parte central del comercio exterior será también protagonista de la bienvenida a las millas de deportistas que llegan a la región para participar de los Juegos.