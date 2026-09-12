Turismo Carretera: Nieva en el comienzo de la Copa de Oro en San Luis

FOTO: C3M en la calle de boxes del TC en San Luis, donde comienza la Copa de Oro

Un sostenida precipitación nívea es el condimento particular en el comienzo de la Fecha 11 de Turismo Carretera, este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.-, donde Cadena 3 Motor cubre el comienzo de la Copa de Oro 2026 para la 'Gran Cadena Federal Argentina'.

Nuestros periodistas Marcelo Cammisa y Marcelo Ingaramo se sorprendieron cuando, desde horas tempranas, advirtieron la presencia de un nevisca que crecía en tamaño con el correr de los minutos y se lo contaron al país en el programa 'Una Mañana Para Todos' de Titi Ciabattoni, desde la calle de boxes y con las máquinas yendo y volviendo a la pista, porque la actividad no se detuvo, a pesar de las difíciles condiciones.

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La cobertura de C3M brindará por la radio y por sus plataformas digitales toda la información de la competencia.

Los horarios para seguir al TC en San Luis por Cadena 3

Sábado 12 de septiembre

11:05 1° Entrenamiento

13:20 2° Entrenamiento

16:03 Clasificación

Domingo 13 de septiembre

10:55 1ª Serie -5 vueltas-

11:20 2ª Serie -5 vueltas-

11:45 3ª Serie -5 vueltas-

14:00 Final -25 vueltas o 50' minutos, máximo-

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis. Fotografías: C3M y ACTC Prensa -Guillermo Cejas y Julieta Palma-.