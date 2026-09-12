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Turismo Carretera: Nieva en el comienzo de la Copa de Oro en San Luis

Nuestros periodistas se sorprendieron con la nevisca que crecía y se lo contaron al país en la 'Mañana Para Todos' de Titi Ciabattoni, desde la calle de boxes y con las máquinas en pista. VÍDEO.  

12/09/2026 | 10:35Redacción Cadena 3

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C3M en la calle de boxes del TC en San Luis, donde comienza la Copa de Oro

FOTO: C3M en la calle de boxes del TC en San Luis, donde comienza la Copa de Oro

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Un sostenida precipitación nívea es el condimento particular en el comienzo de la Fecha 11 de Turismo Carretera, este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.-, donde Cadena 3 Motor cubre el comienzo de la Copa de Oro 2026 para la 'Gran Cadena Federal Argentina'. 

Nuestros periodistas Marcelo Cammisa y Marcelo Ingaramo se sorprendieron cuando, desde horas tempranas, advirtieron la presencia de un nevisca que crecía en tamaño con el correr de los minutos y se lo contaron al país en el programa 'Una Mañana Para Todos' de Titi Ciabattoni, desde la calle de boxes y con las máquinas yendo y volviendo a la pista, porque la actividad no se detuvo, a pesar de las difíciles condiciones.

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La cobertura de C3M brindará por la radio y por sus plataformas digitales toda la información de la competencia.

Los horarios para seguir al TC en San Luis por Cadena 3

Sábado 12 de septiembre

11:05 1° Entrenamiento

13:20 2° Entrenamiento

16:03 Clasificación

Domingo 13 de septiembre

10:55 1ª Serie -5 vueltas-

11:20 2ª Serie -5 vueltas-

11:45 3ª Serie -5 vueltas-

14:00 Final -25 vueltas o 50' minutos, máximo-

 Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis. Fotografías: C3M y ACTC Prensa -Guillermo Cejas y Julieta Palma-.

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