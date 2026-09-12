Trump advirtió que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido sería un "desastre potencial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que un eventual conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas sería un "desastre potencial". Además, aseguró que podría contribuir a resolver la disputa si alguno de los dos países solicitara su intervención.

"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo", expresó ante periodistas durante su visita a Dublín.

El mandatario sostuvo que ambos países están actualmente "enfadados" entre sí y cuestionó si el Reino Unido estaría dispuesto a realizar una operación militar a semejante distancia de su territorio.

"Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos. Hablamos de semanas en barcos", señaló.

Sus declaraciones se suman a las que formuló a fines de agosto, cuando planteó que estaba revisando la posición de Washington sobre Malvinas. Estados Unidos reconoce la administración británica de hecho sobre las islas, aunque históricamente ha mantenido una postura de neutralidad respecto de la disputa de soberanía.

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Los nuevos dichos de Trump se produjeron después de que el presidente Javier Milei anunciara un conjunto de medidas para reforzar el reclamo argentino y frenar el avance de la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.

Ante el desarrollo del proyecto petrolero marítimo Sea Lion, en el que participan Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, Milei anunció el envío al Congreso de una reforma para endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras involucradas en esas actividades sin autorización argentina. También instruyó a la Cancillería para avanzar con nuevas denuncias.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", sostuvo el mandatario argentino en su discurso.

En ese marco, el Gobierno informó la apertura de procedimientos sancionatorios contra 60 personas y empresas por su presunta vinculación con actividades hidrocarburíferas sin permiso argentino en la zona de Malvinas.

Además, la Cancillería presentó una denuncia penal contra compañías vinculadas con esas operaciones, entre ellas firmas del grupo Navitas, por actuar con licencias que el Gobierno argentino considera ilegítimas. Las acciones forman parte de las medidas administrativas, diplomáticas y judiciales impulsadas para defender el reclamo de soberanía y los recursos naturales del área.

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