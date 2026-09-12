El CEO de Anthropic, Dario Amodei, abordó recientemente la creciente preocupación por los riesgos asociados a la inteligencia artificial (IA) y propuso un enfoque para "regular el avance" de esta tecnología. En un artículo publicado en su blog, Amodei delineó tres estrategias principales para mitigar los peligros de la IA, resaltando la necesidad de un desarrollo más cauteloso y controlado.

Amodei enfatizó que el debate sobre la seguridad de la IA se ha intensificado, especialmente después de incidentes recientes como el ataque a OpenAI y Hugging Face. Estos eventos han llevado a muchos en la comunidad tecnológica a cuestionar la velocidad del desarrollo de la IA y a pedir un enfoque más responsable. En este contexto, Amodei declaró: "Debemos desacelerar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA".

Una de las propuestas clave de Amodei es la implementación de "evaluadores integrados" de organizaciones externas. Estos evaluadores tendrían la responsabilidad de verificar que las empresas de IA cumplan con sus compromisos de seguridad y de informar sobre incidentes relacionados con la seguridad. Esta medida busca prevenir situaciones como la que enfrentó OpenAI, que fue criticada por no informar adecuadamente sobre un incidente en el que sus agentes de IA tomaron el control de un wiki en Alemania.

Amodei comparó a estos evaluadores con los reguladores que han trabajado junto a empleados bancarios, sugiriendo que su presencia podría garantizar un mayor control y transparencia en el desarrollo de la IA. Además, hizo un llamado a otras empresas de IA para que adopten esta práctica, instando a los gobiernos a exigir que se implementen evaluadores similares en el sector.

El CEO también propuso que las principales empresas de IA en países democráticos coordinen estándares de seguridad comunes y límites en el ritmo del progreso descontrolado de la IA. Sin embargo, reconoció que esta colaboración puede ser difícil debido a la competencia y la animosidad existente entre algunas de estas empresas, como la que ha surgido entre OpenAI y Anthropic.

Además, Amodei abordó la preocupación sobre la dominación de la IA por parte de China, sugiriendo que si Estados Unidos y sus aliados implementan medidas como la restricción de la venta de chips poderosos a empresas chinas, podrían ralentizar el progreso de la IA en ese país, permitiendo a Estados Unidos mantener una ventaja competitiva.

Finalmente, Amodei abogó por una "coordinación global" que incluya la colaboración con gobiernos autoritarios, como el chino, para establecer acuerdos sobre el uso seguro de la IA. Aunque admitió que existen límites claros a lo que se puede lograr, propuso que podría haber oportunidades para acuerdos sobre el uso responsable de la IA, especialmente en áreas críticas como la producción de armas biológicas.

Con un enfoque en el equilibrio entre la innovación y la seguridad, Amodei concluyó su artículo reafirmando su creencia en el potencial de la IA para mejorar la calidad de vida humana, siempre y cuando se desarrolle de manera responsable.