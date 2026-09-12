Roblox facilita la creación de juegos con inteligencia artificial y su acceso fuera de la plataforma

En el marco de su conferencia anual de desarrolladores, Roblox presentó una serie de novedades que prometen transformar la experiencia de creación y juego en su popular plataforma. Entre las principales actualizaciones se encuentran nuevas herramientas de creación de juegos, capacidades ampliadas para personajes no jugables (NPC) y la posibilidad de acceder a los juegos desde distintas plataformas, incluyendo la web.

Una de las características más destacadas es la función "Build", que permite a los usuarios crear juegos mediante comandos de lenguaje natural. Inicialmente disponible solo en Nueva Zelanda, Roblox anunció su expansión a Serbia y Singapur, así como el acceso a través de escritorio para facilitar la creación en pantallas más grandes. Además, se incorporará una nueva biblioteca de activos y un control iterativo para mejorar el proceso de creación.

Los desarrolladores también recibirán nuevas capacidades para los NPC, que incluirán la posibilidad de probar los juegos. Esta funcionalidad permitirá a los creadores ofrecer una experiencia más dinámica y fluida a los jugadores. Asimismo, Roblox introducirá un modo offline en los juegos, lo que permitirá a los usuarios continuar jugando incluso en áreas con mala conexión de red.

Para potenciar el alcance de los juegos creados, Roblox facilitará que los desarrolladores lancen sus juegos como aplicaciones independientes en dispositivos móviles, PC y consolas, utilizando su motor de juego. A finales de este año, los jugadores podrán unirse a los juegos a través de un enlace en el navegador, aumentando así la accesibilidad.

Además, se anunciarán nuevos productos financieros para los creadores, incluyendo una Roblox Wallet que permitirá a los desarrolladores recibir pagos en dinero real al final de cada día laboral. Este servicio, que se lanzará inicialmente en EE.UU. en colaboración con Airwallex, permitirá a los usuarios transferir sus ganancias a otras cuentas bancarias.

Por otro lado, Roblox presentó la Roblox Card, que se lanzará el próximo año y permitirá a los usuarios gastar sus ganancias en establecimientos que acepten la tarjeta. Estas iniciativas reflejan el compromiso de Roblox por aumentar el tiempo de participación en su plataforma y más allá.

Desde 2013, los creadores en Roblox han ganado más de 5 mil millones de dólares, con ingresos de 1.7 mil millones en los últimos 12 meses. Con estas nuevas herramientas y productos, la compañía busca hacer que la creación de juegos sea más accesible y rentable para sus desarrolladores.

En resumen, Roblox está ampliando significativamente su ecosistema, permitiendo a los creadores no solo construir juegos más fácilmente, sino también monetizar sus esfuerzos de manera más efectiva, mientras que los jugadores disfrutarán de un acceso más amplio y versátil a sus juegos favoritos.