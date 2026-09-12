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Moonshot AI de Kimi apunta a $2 mil millones en ingresos anuales

La empresa china Moonshot AI, conocida por su modelo K3, se propone alcanzar $2 mil millones en ingresos anuales para finales de 2026, duplicando su proyección actual.

12/09/2026 | 06:03Redacción Cadena 3

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Moonshot AI, uno de los laboratorios de inteligencia artificial más destacados de China, se propuso alcanzar la ambiciosa meta de $2 mil millones en ingresos anuales para finales de 2026. Según un informe de Bloomberg publicado el 11 de septiembre de 2026, esta cifra representa el doble de la tasa de ingresos reportada por la compañía en agosto. Esta meta refleja el éxito del modelo K3, lanzado durante el verano, que ha generado un considerable interés en el mercado.

A pesar de que las cifras de uso del K3 han disminuido ligeramente en los últimos meses, datos de OpenRouter indican que se generan hasta 300 mil millones de tokens al día mediante los modelos K3 en el sistema. Este alto volumen de actividad sugiere que, aunque la compañía enfrenta desafíos, su modelo sigue siendo popular entre los usuarios.

Sin embargo, los $2 mil millones de ingresos proyectados aún son insignificantes en comparación con los ingresos de gigantes como OpenAI y Anthropic, que se estiman en $40 mil millones y $65 mil millones, respectivamente. Debido a que los pesos del modelo de Moonshot son de acceso libre, la empresa tiene márgenes mucho más bajos que sus competidores que operan con modelos cerrados. A pesar de esto, las proyecciones en aumento indican que aún existe una oportunidad de monetización para los modelos de inteligencia artificial de peso abierto.

No obstante, las prácticas de desarrollo del modelo de Moonshot han generado controversia. Recientemente, Anthropic acusó a la compañía de llevar a cabo una campaña de destilación de modelos que redirigió casi 300,000 solicitudes desde Kimi directamente a Claude Opus, lo que implicó que se utilizaron más de 23 millones de respuestas de modelos de Anthropic en el entrenamiento de Moonshot. Esta situación ha suscitado preocupaciones sobre la ética y la legalidad de las prácticas de la empresa.

Lectura rápida

¿Qué busca Moonshot AI?
La empresa busca alcanzar $2 mil millones en ingresos anuales para finales de 2026.

¿Quién reportó la noticia?
La información fue publicada por Bloomberg el 11 de septiembre de 2026.

¿Cuánto se genera actualmente con K3?
Se generan hasta 300 mil millones de tokens al día mediante los modelos K3.

¿Cómo se compara con OpenAI y Anthropic?
Los ingresos proyectados son significativamente menores que los de OpenAI y Anthropic, que son de $40 mil millones y $65 mil millones.

¿Qué controversia enfrenta Moonshot AI?
Se le acusa de realizar una campaña de destilación de modelos que utilizó respuestas de modelos de Anthropic sin autorización.

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