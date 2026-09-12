FOTO: La desaparición de las avispas en Gran Bretaña preocupa a los científicos por el calor extremo

El verano de 2026 está marcando un cambio notable en el comportamiento de las avispas en Gran Bretaña, donde su presencia se ha vuelto notablemente escasa. Científicos han comenzado a investigar las posibles causas de esta disminución, sugiriendo que una combinación inusual de cambios de temperatura, olas de calor y escasez de alimentos podría ser responsable. Incluso las avispas que permanecen parecen ser inusualmente pequeñas, lo que podría indicar cómo el calor extremo está afectando a las poblaciones de insectos.

Como biólogo de avispas, he notado esta tendencia preocupante, ya que mis estudiantes requieren avispas para sus experimentos, y simplemente no podemos encontrarlas. La ausencia de noticias sobre avispas en los medios también es un signo de alarma. Normalmente, con el clima cálido, las colonias de avispas crecen rápidamente y suelen hacer titulares por su actividad. Sin embargo, este año, incluso los controladores de plagas profesionales han indicado que ha sido un año tranquilo con muy pocas solicitudes para retirar nidos de avispas.

A pesar de que estos son solo relatos anecdóticos, el Big Wasp Survey, el único monitoreo nacional de avispas, aún no ha comenzado su muestreo este verano. Si los datos confirman esta tendencia, la ausencia de avispas es preocupante, ya que, sean queridas o no, son esenciales en los ecosistemas como controladores de plagas, polinizadores y descomponedores.

¿Qué está sucediendo?

La primavera comenzó bien para las avispas. Un clima cálido y seco permitió que muchas reinas emergieran de la hibernación para establecer sus nidos. Sin embargo, la primavera de 2026 fue inusual: el clima cálido y seco debería haber favorecido el crecimiento de las colonias, pero la combinación de calor extremo y días fríos y húmedos pudo haber llevado a que algunas reinas abandonaran sus nidos o murieran, reduciendo la población inicial.

La llegada de olas de calor consecutivas también afectó a las avispas. Si bien algunos insectos pueden beneficiarse de este clima, todos los insectos tienen un límite de tolerancia térmica. Las temperaturas en el Reino Unido superaron los 50 grados Celsius en algunas superficies, lo que puede haber afectado la productividad y el comportamiento de las avispas. Se cree que su límite de tolerancia térmica es de aproximadamente 45 grados Celsius, lo que las hace especialmente vulnerables.

¿Por qué son tan pequeñas las avispas?

Otra observación preocupante es que las pocas avispas que se han visto son bastante pequeñas. El tamaño adulto de muchos insectos se fija durante su desarrollo y depende de la calidad y cantidad de alimento que reciben como larvas. La escasez de presas puede haber limitado la nutrición de las avispas, y el calor extremo podría haber llevado a un desarrollo más rápido y a un tamaño más pequeño al alcanzar la pupación.

¿Cómo ayudar a las avispas?

Una forma de ayudar a las avispas es compartir la comida al aire libre. Al acercarse una avispa, no hay que espantarla, sino observar qué busca. Podría estar necesitando proteínas o azúcares para alimentar a su cría. Además, los investigadores piden a la población que comparta sus observaciones sobre avispas para entender mejor a estos importantes insectos. Tomar una foto y enviar los datos puede contribuir a la Encuesta de Picnic de Avispas 2026.