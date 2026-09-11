Un nanoláser diminuto podría reducir a la mitad el consumo energético de las computadoras

Un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) presentó un nanoláser ultra pequeño que podría transformar la forma en que los microchips transmiten información. Este avance, publicado en la revista científica Science Advances, podría permitir que los dispositivos como computadoras y smartphones utilicen luz en lugar de electricidad, lo que no solo aumentaría la velocidad de procesamiento, sino que también reduciría el consumo energético en aproximadamente un 50%.

En el futuro, miles de estos nanoláseres podrían integrarse en un solo microchip, permitiendo que los datos se transmitan mediante fotones, las partículas que componen la luz. Según el profesor Jesper Mørk de DTU, "el nanoláser abre la posibilidad de crear una nueva generación de componentes que combinan alto rendimiento con un tamaño mínimo". Este avance podría ser crucial tanto en el ámbito de la tecnología de la información como en el desarrollo de sensores para el sector salud, donde la concentración extrema de luz del nanoláser podría facilitar imágenes de alta resolución y biosensores ultrasensibles.

La necesidad de utilizar luz para la comunicación dentro de los chips es evidente, ya que gran parte de la infraestructura de internet ya se basa en la transmisión de datos a través de cables de fibra óptica. Sin embargo, en el interior de las computadoras, los datos aún se mueven a través de circuitos electrónicos utilizando electricidad, lo que genera calor y limita la velocidad de transferencia de información. Los nanoláseres podrían llevar la comunicación óptica directamente a los microchips, permitiendo un movimiento de información con pérdidas energéticas mínimas.

El compacto nanoláser desarrollado por DTU representa un paso importante hacia un futuro donde los chips diseñados para la comunicación basada en luz requerirían miles de láseres extremadamente pequeños y eficientes trabajando en conjunto. Mørk estima que el uso de nanoláseres en computadoras podría reducir el consumo energético a la mitad, lo que tendría un impacto significativo en la sostenibilidad del sector tecnológico.

El nanoláser fue creado en las instalaciones de limpieza de DTU, específicamente en DTU Nanolab. La estructura central del dispositivo es conocida como nanocavidad, que atrapa y concentra la luz en un espacio microscópico. Hasta ahora, lograr tal confinamiento a esta escala había sido considerado extremadamente difícil. Al iluminar el dispositivo, tanto fotones como electrones se concentran en la misma región microscópica, permitiendo que el láser funcione a temperatura ambiente y requiera muy poca energía.

El siguiente desafío para los investigadores es hacer que el nanoláser funcione con energía eléctrica. Si logran alcanzar este objetivo, la tecnología podría tener amplias aplicaciones en computación, comunicaciones y salud. La implementación de estos láseres podría mejorar el rendimiento de computadoras y smartphones, al tiempo que se reduce el consumo de electricidad. Los centros de datos, que requieren enormes cantidades de energía, también podrían experimentar reducciones significativas en su consumo, lo que podría tener beneficios climáticos considerables.

Los investigadores estiman que los desafíos técnicos restantes podrían resolverse en un plazo de 5 a 10 años.