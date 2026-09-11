La exposición a la luz nocturna puede afectar la salud del corazón en más de 11,000 personas

Un reciente estudio que involucró a más de 11,000 personas encontró que la exposición a la luz durante la noche está asociada con cambios potencialmente dañinos en la estructura y función del corazón. Los hallazgos fueron publicados el 9 de septiembre en el European Heart Journal.

La investigación fue liderada por el Profesor Lu Qi de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, EE. UU. El profesor Qi explicó: "Estudios observacionales previos han vinculado la exposición a la luz nocturna con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero se sabía poco sobre los cambios estructurales y funcionales relacionados en el corazón. Realizamos esta investigación para descubrir qué sucede en el corazón con el tiempo cuando las personas están expuestas a demasiada luz nocturna".

Seguimiento de la exposición a la luz nocturna

El estudio incluyó a 11,071 participantes del UK Biobank. Cada persona usó un sensor de luz en la muñeca durante siete días, lo que permitió a los investigadores medir la cantidad de luz a la que estaban expuestos durante la noche. Tres años después, los participantes se sometieron a exploraciones de resonancia magnética cardíaca, que proporcionaron imágenes detalladas para examinar la estructura del corazón y su efectividad funcional.

Los investigadores compararon a los participantes que experimentaron niveles de luz nocturna superiores a tres lux con aquellos expuestos a casi ninguna luz durante la noche.

Cambios detectados en el corazón

Las personas expuestas a niveles más altos de luz nocturna mostraron un engrosamiento en la pared del ventrículo izquierdo (una de las cámaras del corazón). A medida que la pared se volvía más gruesa, el espacio dentro de la cámara se reducía.

Las exploraciones también revelaron signos de que el músculo cardíaco era menos capaz de flexionarse normalmente durante cada latido. La reducción de la flexibilidad puede ser un signo temprano de que el corazón comienza a funcionar de manera menos efectiva. También se detectaron cambios en los ventrículos derechos y en las aurículas izquierdas (otras dos cámaras del corazón).

El profesor Qi afirmó: "Este es el primer estudio de su tipo, y muestra que la exposición a niveles más altos de luz durante la noche está vinculada a la remodelación cardíaca. Este proceso implica cambios en la estructura y función del corazón, que típicamente se observan en respuesta al estrés crónico o lesiones en el corazón. Es la forma en que nuestro cuerpo se adapta a ese estrés, pero en última instancia debilita el corazón y puede llevar a la insuficiencia cardíaca".

"La contaminación lumínica ha surgido como un nuevo factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Nuestros hallazgos, junto con la evidencia de otros estudios, sugieren que la reducción de la exposición a la luz nocturna debería considerarse una de las posibles estrategias para prevenir enfermedades del corazón por parte de clínicos y responsables de políticas".

¿Podrían las habitaciones más oscuras ayudar a proteger el corazón?

Los hallazgos fueron acompañados por un editorial del Profesor Thomas Münzel del Centro Médico Universitario de Mainz, Alemania, y colegas. Ellos argumentaron que los médicos deberían prestar más atención a la cantidad de luz que sus pacientes encuentran durante la noche, particularmente entre aquellos que ya enfrentan ciertas condiciones cardíacas.

Expresaron: "Es momento de que los clínicos, especialmente aquellos que manejan pacientes con insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, comiencen a preguntar sobre el entorno de sueño: cuán oscura es la habitación, si el paciente trabaja en turnos nocturnos y cuánto tiempo se pasa frente a pantallas después del atardecer. El consejo es simple y económico: cortinas opacas, iluminación de tono cálido en la mesita de noche y cubrir los pequeños LEDs de espera en los electrodomésticos. Desde una perspectiva de salud pública, las implicaciones son aún más amplias. La contaminación lumínica es uno de los pocos peligros ambientales que las ciudades pueden controlar de manera directa y asequible. Lámparas con protección, bombillas de espectro cálido y farolas con atenuación o activación por movimiento ya están disponibles, son eficientes energéticamente y respetuosas con el clima".

"En última instancia, este estudio es más que una observación interesante. Proporciona un vínculo crucial entre lo que los satélites ya nos muestran, es decir, un planeta que brilla cada vez más durante la noche, y la realidad clínica que se desarrolla dentro de nuestros pechos: corazones que se vuelven más rígidos, débiles y menos eficientes. La relación es biológicamente coherente, los tamaños de efecto son clínicamente significativos y la respuesta a la dosis es inconfundible: más luz, peores resultados. La conclusión es clara, la oscuridad merece reconocimiento como un signo vital, tan esencial para la salud cardiovascular como el control de la presión arterial y el aire limpio".