Los efectos secundarios de un medicamento podrían llevar a nuevas recetas innecesarias

Un estudio realizado en Ontario reveló que ciertos medicamentos, como las estatinas y los suplementos de hierro, pueden desencadenar una serie de recetas adicionales en adultos mayores. En estos casos, los efectos secundarios de un fármaco pueden ser malinterpretados como nuevas condiciones médicas, lo que lleva a la prescripción de otro medicamento.

La investigación, publicada en BMJ, fue liderada por Dr. Paula Rochon, Directora de Investigación en el Centro Weston y O'Born para la Salud de la Mujer Mayor en Sinai Health de Toronto. Los hallazgos sugieren que ciertas combinaciones de recetas representan una fuente común pero a menudo pasada por alto de daño relacionado con medicamentos en la población, así como costos evitables para el sistema de salud.

Cuando un efecto secundario conduce a otra receta

Este patrón se conoce como una cascada de prescripción potencialmente inapropiada (PIPC). Ocurre cuando un efecto secundario causado por un medicamento se interpreta como un problema de salud separado, lo que lleva a una nueva receta que puede no ser necesaria.

Un ejemplo identificado por los investigadores involucra a los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE), que se utilizan comúnmente para el dolor. Estos medicamentos están asociados con aumentos en la presión arterial. Si ese cambio se trata como un nuevo caso de hipertensión, un paciente puede recibir otro medicamento en lugar de reconsiderar el tratamiento del dolor original.

Los adultos mayores son particularmente susceptibles, ya que es más probable que tengan múltiples condiciones de salud y tomen varios medicamentos al mismo tiempo. Con muchos fármacos involucrados, puede volverse difícil tanto para los clínicos como para los pacientes determinar si un nuevo síntoma es realmente causado por una receta existente.

"Estas secuencias de eventos son comunes, pero a menudo se pasan por alto en la práctica clínica", comentó Dr. Rochon, quien ocupa la Cátedra Barry J. Goldlist en Envejecimiento y Salud en Sinai Health y es también profesora de medicina en la Universidad de Toronto. "Conocer qué medicamentos está tomando, cuándo se iniciaron y para qué indicación es importante para identificar posibles cascadas de prescripción que pueden ser problemáticas."

Investigadores identifican 24 cascadas de prescripción comunes

El proyecto involucró a un grupo internacional interdisciplinario de expertos en prescripción de medicamentos y medicina geriátrica. Los colaboradores provinieron de Estados Unidos, Bélgica, Italia, Israel e Irlanda. El equipo de Sinai Health incluyó a los doctores Vasily Giannakeas, Nathan Stall y Christina Reppas-Rindlisbacher, junto con el personal de investigación Wei Wu y Joyce Li.

En trabajos anteriores, los investigadores se basaron en la experiencia de 12 panelistas internacionales especializados en medicina interna, medicina geriátrica y farmacología clínica para desarrollar una lista de 65 PIPCs.

Para el nuevo análisis, esa lista se comparó con datos de prescripción a nivel poblacional del ICES, el instituto de datos de salud de Ontario, trabajando con Lavina Matai y Zhiyin Li. El equipo evaluó cada posible cascada utilizando tres medidas: con qué frecuencia se prescribió el primer medicamento, con qué frecuencia siguió una segunda receta y cuán fuertemente parecían estar conectadas las dos prescripciones.

Ese proceso permitió a los investigadores identificar 24 cascadas de prescripción potencialmente inapropiadas que se observaron comúnmente en la población y que tenían el potencial de causar daño.

Ver el patrón detrás de cada receta

Para Dr. Rochon, los resultados apuntan a una importante brecha de comunicación que puede desarrollarse gradualmente a medida que los medicamentos se acumulan.

"Nuestra preocupación es que a menudo se pasan por alto estas conversaciones entre el prescriptor de salud y el paciente, por lo que las personas no reconocen las secuencias de eventos y que están conectadas entre sí", afirmó.

Abordar el problema significa mirar más allá de una simple lista de los medicamentos que un paciente está tomando actualmente. Los médicos también deben considerar cuándo se introdujo cada fármaco, por qué se prescribió y si se añadió un medicamento más nuevo para tratar un síntoma que podría haber sido causado por un tratamiento anterior.

Las mujeres maduras pueden enfrentar un mayor riesgo

Los hallazgos pueden ser especialmente importantes para las mujeres maduras. A lo largo de sus vidas, las mujeres tienden a experimentar más condiciones crónicas que los hombres, reciben más tratamientos farmacológicos y tienen más eventos adversos relacionados con medicamentos.

Tomar múltiples medicamentos aumenta la oportunidad de que un efecto secundario sea malinterpretado como un diagnóstico separado. Como resultado, se puede añadir otro fármaco en lugar de rastrear el síntoma hasta el medicamento que lo causó.

La tecnología podría ayudar a detectar cascadas de medicamentos

Los investigadores afirmaron que la tecnología podría proporcionar una forma de reducir estos patrones de prescripción potencialmente dañinos.

Sistemas automatizados de apoyo a la decisión clínica podrían diseñarse para reconocer una posible cascada de prescripción a medida que se desarrolla. Tales sistemas podrían alertar a los clínicos cuando un nuevo medicamento parece estar tratando un efecto secundario conocido de un fármaco existente, dándoles la oportunidad de reconsiderar el plan de tratamiento antes de añadir otra receta.

Esta información podría incorporarse en varios tipos de herramientas automatizadas que alerten a los clínicos sobre cascadas de prescripción potencialmente inapropiadas en el punto de atención.

Los farmacéuticos podrían desempeñar un papel más importante

Los investigadores también ven una oportunidad para hacer un mayor uso de los farmacéuticos como parte del equipo de atención médica.

Involucrar más directamente a los farmacéuticos en las decisiones de prescripción junto a los médicos podría ayudar a descubrir patrones de medicación que de otro modo pasarían desapercibidos. Su experiencia podría ayudar a identificar cascadas de prescripción potencialmente inapropiadas que requieran una evaluación más profunda.