Investigadores del CONICET revelan efectos del virus H5N1 en mamíferos marinos

Un equipo de investigadores del CONICET llevó a cabo un estudio que demostró cómo el virus de la Influenza Aviar H5N1 impactó negativamente en el sistema nervioso, el corazón y la placenta de lobos y elefantes marinos durante un brote en 2023. Este hallazgo no solo es significativo para la biología marina, sino que también establece un precedente internacional en el muestreo de fauna silvestre.

La investigación, liderada por la veterinaria Carla Fiorito del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), analizó casos de lobos marinos sudamericanos (Otaria flavescens) y elefantes marinos del sur (Mirounga leonina) que vararon en la costa de Chubut durante el brote. En colaboración con expertos del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el equipo demostró que el virus no solo ataca el sistema respiratorio, sino que tiene una notable afinidad por el sistema nervioso, lo que se traduce en un alto neurotropismo.

El estudio reveló que el virus H5N1 fue detectado en varias áreas del cerebro, incluso en el plexo coroideo, una estructura que produce líquido cefalorraquídeo. Esta presencia sugiere que el virus podría diseminarse a través de este fluido, lo que explicaría las lesiones observadas en la médula espinal. A través de necropsias, se identificaron además lesiones severas en el corazón de un cachorro de elefante marino, un hallazgo inédito para los pinnípedos.

Un aspecto crucial del estudio fue la confirmación de la transmisión vertical del virus de madre a cría en lobos marinos. Durante la necropsia de una hembra preñada, se observaron lesiones severas en la placenta y se detectó el virus en los órganos fetales. Este descubrimiento ayuda a explicar el alto número de abortos registrados durante el brote, un fenómeno que no se había documentado previamente en mamíferos silvestres.

El trabajo realizado por el equipo de Fiorito se publicó en la revista especializada Veterinary Pathology y plantea la necesidad de optimizar los protocolos de diagnóstico. La identificación de los órganos afectados permite estandarizar la recolección de muestras en campo, lo que puede aumentar la precisión del diagnóstico y la comprensión de los signos clínicos observados en los animales infectados.

La vigilancia de patógenos emergentes en la fauna silvestre es esencial, especialmente para virus con potencial zoonótico como el H5N1. Se estima que alrededor del 70% de las enfermedades emergentes en humanos tienen su origen en la fauna silvestre, lo que resalta la importancia de esta investigación para la salud pública. La experiencia adquirida durante el brote llevó a que Fiorito fuera convocada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para contribuir a una guía internacional sobre brotes en mamíferos marinos.