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Juegos Suramericanos: preparan un operativo especial contra trapitos en las sedes de Rosario

El Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso un espacio en la Unidad Regional II para trasladar a cuidacoches que generen incidentes en las zonas con afluencia de público. La Fiscalía definirá las medidas en cada caso.

12/09/2026 | 14:18Redacción Cadena 3 Rosario

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La Policía trasladará a la Unidad Regional II a cuidacoches involucrados en incidentes.

FOTO: La Policía trasladará a la Unidad Regional II a cuidacoches involucrados en incidentes.

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El despliegue de seguridad por los Juegos Suramericanos incluirá controles sobre la actividad de los cuidacoches. Los agentes actuarán ante denuncias, conflictos o incidentes registrados alrededor de los escenarios deportivos de Rosario.

La medida se aplicará durante toda la competencia en las sedes deportivas y otros sectores que concentren una importante cantidad de público. Los agentes intervendrán ante situaciones en las que los denominados trapitos generen molestias o incidentes con quienes concurran a las actividades.

Como parte del dispositivo, las autoridades habilitaron el salón Armida, ubicado en dependencias de la Unidad Regional II, para trasladar allí a las personas demoradas durante los procedimientos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los cuidacoches permanecerán en ese espacio hasta que la Fiscalía analice cada situación y determine los pasos que deberá seguir la Policía.

El operativo formará parte del esquema preventivo desplegado en Rosario durante los Juegos, ante el movimiento de espectadores previsto alrededor de los escenarios deportivos y los espacios destinados a las distintas actividades.

Lectura rápida

¿Qué medida se implementará durante los Juegos Suramericanos? Se implementarán controles sobre la actividad de los cuidacoches.

¿Quiénes intervendrán en caso de incidentes? Los agentes de seguridad actuarán ante denuncias o conflictos.

¿Dónde se habilitará un salón para los demorados? En el salón Armida, ubicado en la Unidad Regional II.

¿Cuándo se aplicará esta medida? Durante toda la competencia de los Juegos Suramericanos.

¿Por qué se implementa este operativo? Para prevenir incidentes ante el movimiento de espectadores en Rosario.

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