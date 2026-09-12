Juegos Suramericanos 2026: horarios, shows, cortes y todo sobre la gran apertura

FOTO: La ceremonia será este sábado desde las 18 en el Monumento con entrada gratuita.

Rosario vivirá este sábado el comienzo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el acontecimiento deportivo internacional que durante las próximas dos semanas tendrá a la ciudad como uno de sus principales escenarios. La apertura oficial será desde las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera, con entrada libre y gratuita, un espectáculo musical de gran despliegue y un operativo especial de tránsito en toda la zona céntrica.

La competencia se extenderá hasta el 26 de septiembre y tendrá como sedes principales a Rosario, Santa Fe y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Buenos Aires y Mar del Plata funcionarán además como subsedes invitadas.

Para Rosario será también un regreso con fuerte contenido histórico: la ciudad volverá a recibir unos Juegos Suramericanos 44 años después de la edición de 1982, cuando albergó los entonces denominados Juegos Cruz del Sur.

La jornada inaugural concentrará buena parte de la atención desde temprano. Aunque el espectáculo principal comenzará a las 18, los preparativos, el movimiento de las delegaciones y las restricciones para circular en las inmediaciones del Monumento se pondrán en marcha varias horas antes.

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Cómo será la apertura y qué artistas participarán

La ceremonia fue diseñada para que el Monumento Nacional a la Bandera forme parte activa de la puesta. El espectáculo combinará música, danza, teatro y tecnología, con mapping, pantallas de gran formato, iluminación y recursos de cinematografía en vivo proyectados sobre uno de los principales símbolos de Rosario.

Participarán más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos. La dirección estará a cargo de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni, mientras que Lito Vitale será responsable de los arreglos musicales.

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Entre los nombres centrales aparecen Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y Mery San Dámaso, además de otros artistas emergentes de Rosario y la provincia de Santa Fe.

Antes de la ceremonia central habrá además una presentación previa con Luana Noa, José Pujol y Franco Massignani. En distintos sectores próximos al Monumento se instalarán pantallas para ampliar la posibilidad de seguir el espectáculo.

Uno de los momentos centrales será el desfile de las delegaciones que desde este fin de semana comenzarán a competir en las distintas sedes.

La apertura será también la presentación pública de un proceso de organización que incluyó nuevas obras deportivas, remodelaciones y trabajos urbanos realizados para preparar a Rosario para recibir a miles de deportistas, entrenadores, dirigentes y visitantes.

El acceso al acto será libre y gratuito y no será necesario contar con entrada para presenciar la ceremonia inaugural.

El movimiento en el centro comenzará varias horas antes. Desde las 12 está previsto un operativo especial que incluirá 21 cortes progresivos en las inmediaciones del Monumento. La recomendación es evitar, en la medida de lo posible, circular en vehículo particular por esa zona durante la tarde.

También podrán producirse interrupciones transitorias en otras calles mientras se realice el traslado de las delegaciones hacia el acto.

Para quienes lleguen caminando habrá restricciones sobre Córdoba y Santa Fe entre Laprida y avenida Belgrano, ya que esos corredores serán utilizados para el desplazamiento de los deportistas.

Los principales accesos recomendados para el público estarán, en consecuencia, por Laprida y Rioja.

El transporte urbano tendrá refuerzos de frecuencia antes del comienzo de la ceremonia y durante la desconcentración posterior.

Para quienes decidan acercarse en automóvil, habrá estacionamiento habilitado sobre avenida Belgrano entre Pellegrini y San Juan. Las motos tendrán un sector entre San Juan y Rioja y también habrá espacios destinados a taxis.

Los cambios en la circulación no se limitarán a este sábado. Durante las dos semanas de competencia habrá modificaciones temporarias en distintos sectores vinculados con las sedes deportivas y los espacios de encuentro.

En las inmediaciones del Parque de la Independencia se habilitarán excepcionalmente sectores de estacionamiento sobre la mano izquierda. Entre ellos estarán avenida Morcillo, entre bulevar Oroño e Intendente Claudio Newell''s, y Moreno, entre avenida Pellegrini y Montevideo.

En Cochabamba, entre Moreno y bulevar Oroño, en cambio, estará prohibido estacionar.

También habrá una modificación en la zona de la Villa Suramericana, donde podrá utilizarse excepcionalmente la mano izquierda de avenida Uriburu entre Laprida y 1° de Mayo, sobre el cantero central correspondiente al sentido oeste-este.

Dos semanas de deporte, nuevas sedes y Fan Fest

Después de la ceremonia comenzará una programación deportiva que se extenderá hasta el sábado 26 de septiembre.

Rosario concentrará buena parte de las competencias y utilizará tanto instalaciones históricas como nuevos escenarios construidos o renovados para los Juegos.

Uno de los principales será el Invencible Centro Acuático Provincial, ubicado en la zona sur, detrás del Museo del Deporte Santafesino. Allí se desarrollarán las pruebas de natación, natación artística, clavados y polo acuático.

En ese mismo sector se encuentra la Villa Suramericana, el complejo acondicionado para alojar a buena parte de los integrantes de las delegaciones internacionales.

El Invencible Rosario recibirá judo, karate y patinaje artístico, mientras que el Invencible Arena será utilizado para gimnasia artística, gimnasia rítmica y trampolín.

El Parque de la Independencia será otro de los grandes polos deportivos. Habrá actividad en el Patinódromo, el Hipódromo, el Estadio Municipal Jorge Newbery, el Picadero y otros espacios acondicionados para las diferentes disciplinas.

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Los clubes rosarinos tendrán también un papel importante.

En Newell''s Old Boys, el estadio cubierto Claudio Newell será sede del vóley masculino y femenino, mientras que el Coloso Marcelo Bielsa recibirá partidos del torneo de fútbol masculino.

En Provincial, el estadio Salvador Bonilla albergará esgrima y tenis de mesa, mientras que el Gimnasio Nº 5 será utilizado para levantamiento de pesas.

La sede céntrica de Gimnasia y Esgrima de Rosario tendrá competencias de pelota vasca.

El Jockey Club Rosario será escenario de las tres disciplinas ecuestres: adiestramiento, salto y concurso completo. El Rosario Golf Club, en tanto, recibirá las competencias de golf.

La programación completa, con días, horarios y escenarios de cada disciplina, ya fue publicada por la organización de Santa Fe 2026 para que el público pueda organizar su asistencia.

Los Juegos tendrán además una actividad paralela que buscará extender el acontecimiento más allá de las competencias.

Durante las dos semanas funcionarán cinco Fan Fest distribuidos entre Rosario, Santa Fe y Rafaela, con siete escenarios, alrededor de 90 bandas locales y nacionales, 60 puestos gastronómicos, DJs, actividades recreativas, espectáculos para las infancias, entrevistas y transmisiones de radio y streaming.

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Rosario tendrá espacios de Fan Fest en el Parque de la Independencia y en el Museo del Deporte Santafesino.

Por los escenarios pasarán artistas como Rombai, Mamita Peyote, Natalie Pérez, Totoras, Santiago Motorizado, Indios y Cielo Razzo, entre otros. El ingreso será gratuito, aunque para los Fan Fest se requiere registro previo a través de la plataforma oficial.

Los Juegos dejarán además infraestructura que continuará utilizándose una vez finalizado el certamen. Entre las intervenciones realizadas aparecen la Villa Suramericana, el Centro Acuático Provincial, el Invencible Arena, el Invencible Rosario, trabajos en el Parque de la Independencia y mejoras en clubes y espacios urbanos.

Con la ceremonia de este sábado, Rosario iniciará así dos semanas en las que el deporte internacional atravesará buena parte de la vida cotidiana de la ciudad.

El primer punto de encuentro será el Monumento Nacional a la Bandera: desde las 18, con acceso gratuito, más de 100 artistas y las delegaciones de los 15 países que comenzarán a disputar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.