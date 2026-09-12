Turismo Carretera: Ya se entrena en San Luis y se clasificará nevando para abrir la Copa de Oro
Una reunión entre los equipos y los comisarios de ACTC determinó la realización de un ensayo de 10' minutos para cada grupo y la continuación del programa como estaba previsto.
12/09/2026 | 14:43Redacción Cadena 3
FOTO: El TC ya entrena en San Luis a pesar de la nieve
El Turismo Carretera ya salió a la pista en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de San Luis, para reiniciar las actividades suspendias por el frío y la nieve, luego de una reunión entre los comisarios deportivos y los jefes de los equipos.
En la misma se determinó la realización de un ensayo de 10' minutos para cada grupo -A y B- y la continuidad de la programación como estaba prevista, a pesar de la persistencia de las condiciones de clima desfavorable.
La nevisca que azota la Ciudad de San Luis no se ha detenido, pero la decisión de las partes involucradas fue la de cumplir con el público presente en el circuito.
A las 16:03 hs, comenzará la clasificación
Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis.