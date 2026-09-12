Turismo Carretera: Ya se entrena en San Luis y se clasificará nevando para abrir la Copa de Oro

FOTO: El TC ya entrena en San Luis a pesar de la nieve

El Turismo Carretera ya salió a la pista en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de San Luis, para reiniciar las actividades suspendias por el frío y la nieve, luego de una reunión entre los comisarios deportivos y los jefes de los equipos.

En la misma se determinó la realización de un ensayo de 10' minutos para cada grupo -A y B- y la continuidad de la programación como estaba prevista, a pesar de la persistencia de las condiciones de clima desfavorable.

La nevisca que azota la Ciudad de San Luis no se ha detenido, pero la decisión de las partes involucradas fue la de cumplir con el público presente en el circuito.

A las 16:03 hs, comenzará la clasificación

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis.