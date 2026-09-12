Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy sábado 12 de septiembre.
El sorteo número 18888 de la quiniela matutina se realizó el sábado 12 de septiembre a las 15:00, destacando el número 7107 como el ganador a primera. Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18888, correspondiente a la quiniela matutina, se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7107
2° 0652
3° 6837
4° 1845
5° 9513
6° 0584
7° 3435
8° 3278
9° 0759
10° 2209
11° 3630
12° 7712
13° 8010
14° 2230
15° 5024
16° 8053
17° 6768
18° 5188
19° 2187
20° 8221
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18888 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador a primera fue 7107.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Cómo se interpreta el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Revolver).