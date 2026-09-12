Nielsen elogió a Colapinto y explicó por qué su noveno puesto fue "el mejor resultado"

El director de equipo de Alpine, Steve Nielsen, destacó el desempeño de Franco Colapinto luego de la clasificación del Gran Premio de España y consideró que el noveno puesto conseguido por el argentino fue probablemente el mejor resultado al que podía aspirar la escudería.

“Franco hizo un trabajo brillante y, viendo los tiempos, el noveno puesto por delante de Arvid Lindblad fue probablemente el mejor resultado”, señaló Nielsen después de una clasificación muy ajustada en el nuevo circuito de Madring.

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Alpine sabía que la pelea sería ajustada

Nielsen explicó que el trabajo previo a la clasificación estuvo enfocado en lograr que los pilotos se sintieran cómodos con el comportamiento del auto.

“Intentábamos que los pilotos se sintieran cómodos con el auto, y que este se comportara y manejara como ellos necesitan”, explicó.

El director de Alpine reconoció que el equipo esperaba una lucha muy cerrada para acceder a la Q3, especialmente con Racing Bulls y Audi.

“Sabíamos que estábamos en una pelea para entrar en la Q3 y que estaría muy ajustado con Racing Bulls y Audi”, afirmó.

Finalmente, Colapinto consiguió avanzar a la última instancia de la clasificación y terminó noveno, mientras que Pierre Gasly quedó fuera de la Q3 y partirá desde el 14° lugar.

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La preocupación por Gasly

Nielsen también se refirió al rendimiento de Gasly y admitió que el francés no terminó conforme con el comportamiento de su Alpine.

“Por el lado de Pierre, expresó que no estaba contento con el auto, así que necesitamos entender por qué fue así y qué podemos hacer para ayudarlo en la carrera de mañana”, sostuvo.

La diferencia entre ambos Alpine quedó reflejada en la grilla, con Colapinto ubicado en la novena posición y Gasly cuatro lugares más atrás.

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Una carrera con incógnitas

De cara al domingo, Nielsen advirtió que el nuevo trazado madrileño puede presentar situaciones imprevisibles.

“Hemos visto en otras carreras y categorías de soporte aquí que este trazado puede presentar algunas incógnitas, y mañana podría ser una carrera de desgaste”, señaló.

Por ese motivo, Alpine buscará priorizar la consistencia y evitar errores durante la competencia.

“Debemos mantenernos enfocados y estar ahí al final para sumar tantos puntos como podamos”, concluyó Nielsen.