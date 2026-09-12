FIA Fórmula 3: Colnaghi fue 14° en el Sprint y 12° en la Carrera 1 del sábado en 'Madring'

El ítalo-argentino Mattia Colnaghi, piloto del equipo MP Motorsport y de la academia Red Bull Jr., se clasificó 14° y 12° -respectivamente- en las dos competencias que la Fórmula 3 de la FIA disputó este sábado en el 'Madring' -5.416 mts.- de Madrid, España.

La ronda final de la serie promocional tiene tres carreras para este fin de semana, con dos clasificaciones. Colnaghi fue 16° en la Clasificación 1 y partiendo desde ese puesto, le costó progresar en un escenario en el que las posibilidades de sobrepaso son muy escasas. Ganó 2 puestos en el Sprint y 4 en la Carrera 1, gracias a un toque múltiple.

Lo mejor, fue rodar y quedar con el coche entero para mañana, donde gracias a una mejor labor en la Clasificación 2, partirá desde el 5° puesto.

La victoria del Sprint se la llevó el francés Théophile de Campos Racing, delante de los británicos James Wharton y Alex Powell del Prema Racing.

En la Carrera 1, fue otro galo el ganador, Pedro Clerot de Rodin Motorsport, que subió a lo más alto del podio acompañado por el japonés Tato Katoa de ART y Tukka Tapponen de MP.

El programa cierra con la Carrera 2 que se pone en marcha el domingo a las 4:45 hora argentina sobre 19 vueltas al trazado urbano madrileño.

Cadena 3 Motor. Fotografías: Red Bull Content Pool y fiaformula3.com